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ЗМІ повідомляють про масовий мор риби в Херсонській області

18 червня 2023 16:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Масовий мор риби у Херсонській області
Мор риби. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Херсонській області, в селі Роздольне, виявили масовий мор риби. Ймовірною причиною є зниження рівня води у Каховському водосховищі.

Про це повідомляють пабліки у Telegram.

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Масовий мор риби у Херсонській області

 

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Мор риби у Херсонській області. Фото: Типовий Донецьк\Telegram

Наслідки мору риби 

Перш за все, внаслідок такої трагедії загинула та залишилася на обмілілих водоймах велика кількість риби. Та, якій вдалося вижити, залишилася без необхідних умов для життя.

Варто пам'ятати, що мертва риба, або та, яка помирає, є небезпечною для споживання. Існує великий ризик інфекційних хвороб. Одна з найбільших загроз — отруєння ботулізмом. 

Рекомендації Держспоживслужби

Випадки мору риби раніше зафіксували на Одещині. Держспоживслужба радить утриматися від придбання та споживання свіжої риби як у Херсонській області, так і в інших регіонах, що постраждали внаслідок вибуху дамби. 

Рекомендації Держспоживслужби:

  • Уникати купівлі копченої, солоної та в'яленої риби на незаконних ринках, яка може бути виготовлена в неконтрольованих умовах.
  • Приділяти увагу зовнішньому вигляду, умовам зберігання та наявності маркування з датою виготовлення та терміном придатності при купівлі сушеної та в'яленої риби в магазинах.
  • Вживати консерви тільки промислового виробництва, оскільки вони пройшли відповідну технологію приготування та лабораторний контроль для запобігання ботулізму.
  • Уникати вживання консервів з деформованими банками.

 Нагадаємо, в Одесі розпочали перевірку місцевих базарів на наявність риби та морепродуктів. Станом на сьогодні вже проінспектували ринок "Привоз" та "Південний".

Додамо, що в Одесі проводять постійний моніторинг стану морської та питної води. В Чорному морі виявлено холероподібний вібріон.

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