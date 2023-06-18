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СМИ сообщают о массовом море рыбы в Херсонской области

18 июня 2023 16:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Массовый мор рыбы в Херсонской области
Мор рыбы. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Херсонской области, в селе Раздольное, обнаружили массовый мор рыбы. Вероятной причиной снижения уровня воды в Каховском водохранилище.

Об этом сообщают паблики в Telegram.

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Массовый мор рыбы в Херсонской области

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Мор рыбы в Херсонской области. Фото: Типичный Донецк\Telegram

Последствия мора рыбы

Прежде всего, в результате такой трагедии погибло и осталось на обмелевших водоемах большое количество рыбы. Та, которой удалось выжить, осталась без необходимых условий жизни.

Следует помнить, что мертвая рыба, или умирающая рыба, опасна для потребления. Существует большой риск инфекционных заболеваний. Одна из самых больших угроз — отравление ботулизмом.

Рекомендации Госпотребслужбы

Случаи мора рыбы раньше зафиксировали в Одесской области. Госпотребслужба советует воздержаться от приобретения и потребления свежей рыбы как в Херсонской области, так и в других регионах пострадавших в результате взрыва дамбы.

Рекомендации Госпотребслужбы:

  • Избегать покупки копченой, соленой и вяленой рыбы на незаконных рынках, которые могут быть изготовлены в неконтролируемых условиях.
  • Уделять внимание внешнему виду, условиям хранения и маркировки с датой изготовления и сроком годности при покупке сушеной и вяленой рыбы в магазинах.
  • Принимать консервы только промышленного производства, поскольку они прошли соответствующую технологию приготовления и лабораторный контроль для предотвращения ботулизма.
  • Избегать употребления консервов с деформированными банками.

Напомним, в Одессе приступили к проверке местных базаров на наличие рыбы и морепродуктов. По состоянию на сегодняшний день уже проинспектировали рынок "Привоз" и "Южный".

В Одессе проводят постоянный мониторинг состояния морской и питьевой воды. В Черном море обнаружен холеровидный вибрион.

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