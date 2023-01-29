Теракти в Ізраїлі: загинула українка Ірина Корольова

Ірина Корольова загинула 27 січня

У Єрусалимі були здійснені два теракти. У першому випадку загинули щонайменше восьмеро людей, у другому — двоє. Серед загиблих є українка.

Про це повідомляє Time of Israel.

Що відомо про загиблу українку

Під час одного із терактів загинула українка Ірина Корольова. Також видання, посилаючись на інші ЗМІ, зазначає, що жінка працювала сторожем.

"Ірина Корольова, громадянка України, стала шостою жертвою теракту минулої ночі в районі Неве-Яаків у Єрусалимі. Подробиць про її похорон поки не надходило", – йдеться у повідомленні.

Теракти в Єрусалимі

У п'ятницю, 27 січня, 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги "Атерет Авраам" у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по віруючих. Він убив вісьмох і поранив трьох людей.

Вже в суботу, 28 січня, в Ізраїлі на місці археологічних розкопок "Місто Давида" в Єрусалимі сталася стрілянина, під час якої загинуло двоє людей. За інформацією поліції, нападника нейтралізували, ним виявився 13-річний хлопець.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль "рішуче, швидко і точно" відповість на вчинений палестинцем теракт поблизу синагоги в Єрусалимі, пише Reuters.

"Ми не прагнемо ескалації, але готові до будь-якого сценарію", – сказав Нетаньяху.

Він згодом сказав, що уряд вирішив збільшити кількість дозволів для цивільних на носіння зброї для захисту від вуличних нападів.

Нагадаємо, посольство України в Ізраїлі раніше повідомило, що під час терористичного акту в Єрусалимі 27 січня загинула одна українка.

У посольстві також додали, що там глибоко стурбовані та вражені жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей неприпустимі.