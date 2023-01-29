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ЗМІ назвали ім'я українки, яка загинула під час теракту в Ізраїлі

29 січня 2023 11:34
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Теракти в Ізраїлі: загинула українка Ірина Корольова
Ірина Корольова загинула 27 січня
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Єрусалимі були здійснені два теракти. У першому випадку загинули щонайменше восьмеро людей, у другому — двоє. Серед загиблих є українка.

Про це повідомляє Time of Israel.

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Під час одного із терактів загинула українка Ірина Корольова. Також видання, посилаючись на інші ЗМІ, зазначає, що жінка працювала сторожем.

"Ірина Корольова, громадянка України, стала шостою жертвою теракту минулої ночі в районі Неве-Яаків у Єрусалимі. Подробиць про її похорон поки не надходило", – йдеться у повідомленні.

Теракти в Єрусалимі

У п'ятницю, 27 січня, 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги "Атерет Авраам" у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по віруючих. Він убив вісьмох і поранив трьох людей.

Вже в суботу, 28 січня, в Ізраїлі на місці археологічних розкопок "Місто Давида" в Єрусалимі сталася стрілянина, під час якої загинуло двоє людей. За інформацією поліції, нападника нейтралізували, ним виявився 13-річний хлопець. 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль "рішуче, швидко і точно" відповість на вчинений палестинцем теракт поблизу синагоги в Єрусалимі, пише Reuters.

"Ми не прагнемо ескалації, але готові до будь-якого сценарію", – сказав Нетаньяху.

Він згодом сказав, що уряд вирішив збільшити кількість дозволів для цивільних на носіння зброї для захисту від вуличних нападів.

Нагадаємо, посольство України в Ізраїлі раніше повідомило, що під час терористичного акту в Єрусалимі 27 січня загинула одна українка

У посольстві також додали, що там глибоко стурбовані та вражені жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей неприпустимі.

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