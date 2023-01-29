Теракты в Израиле: погибла украинка Ирина Королева

Ирина Королева погибла 27 января

В Иерусалиме было совершено два теракта. В первом случае погибли по меньшей мере восемь человек, во втором — двое. Среди погибших есть украинка.

Об этом сообщает Time of Israel.

Что известно о погибшей украинке

В ходе одного из терактов погибла украинка Ирина Королева. Также издание ссылаясь на другие СМИ отмечает, что женщина работала сторожем.

"Ирина Королева, гражданка Украины, стала шестой жертвой теракта минувшей ночью в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Подробностей о ее похоронах пока не поступало", – говорится в сообщении.

Теракты в Иерусалиме

В пятницу, 27 января, 21-летний парень расстрелял людей в Иерусалиме из пистолета. Он ворвался в синагогу "Атерет Авраам" в районе Неве-Яаков после завершения молитвы и открыл огонь по верующим. Он убил восьмерых и ранил трех человек.

Уже в субботу, 28 января, в Израиле на месте археологических раскопок "Город Давида" в Иерусалиме произошла стрельба, во время которой погибли два человека. По информации полиции, нападавшего нейтрализовали, им оказался 13-летний парень.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "решительно, быстро и точно" ответит на совершенный палестинцем теракт вблизи синагоги в Иерусалиме, пишет Reuters.

"Мы не стремимся к эскалации, но готовы к любому сценарию", — сказал Нетаньяху.

Он также сказал, что правительство решило увеличить количество разрешений для гражданских на ношение оружия для защиты от уличных нападений.

Напомним, посольство Украины в Израиле ранее сообщило, что во время террористического акта в Иерусалиме 27 января погибла одна украинка.

В посольстве также добавили, что там глубоко озабочены и поражены ужасными нападениями в Иерусалиме. Террор и насилие против мирного населения, против детей недопустимы.