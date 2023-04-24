З'явилося відео нічного вибуху у Севастополі: що відомо про наслідки
У мережі поширюють відео нічного вибуху у окупованому Севастополі. Також відомо, що після вибухів у бухтах Севастополя активізувалися російські військові — активно літають російські гелікоптери.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.
Подробиці
Андрющенко оприлюднив фото, на якому видно, що у будівлях поблизу місця вибуху вибиті вікна.
Також він оприлюднив відео з російським гелікоптером, який літає над бухтою у Севастополі після нічних вибухів.
У мережі також поширюють відео потужного вибуху, який прогримів уночі в Севастополі.
Нагадаємо, у ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому росіянами Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про атаку надводних безпілотників.