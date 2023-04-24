З'явилося відео нічного вибуху у Севастополі: що відомо про наслідки

Після вибухів над бухтою у Севастополі літає гелікоптер. Фото: скріншот із відео

У мережі поширюють відео нічного вибуху у окупованому Севастополі. Також відомо, що після вибухів у бухтах Севастополя активізувалися російські військові — активно літають російські гелікоптери.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

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Андрющенко оприлюднив фото, на якому видно, що у будівлях поблизу місця вибуху вибиті вікна.

Наслідки вибуху у Севастополі 24 квітня 2023 року. Фото: Петро Андрющенко

Також він оприлюднив відео з російським гелікоптером, який літає над бухтою у Севастополі після нічних вибухів.

У мережі також поширюють відео потужного вибуху, який прогримів уночі в Севастополі.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому росіянами Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про атаку надводних безпілотників.