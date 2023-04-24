Появилось видео ночного взрыва в Севастополе: что известно о последствиях

После взрывов над бухтой в Севастополе летает вертолет. Фото: скриншот с видео

В сети распространяют видео ночного взрыва в оккупированном Севастополе. Также известно, что после взрывов в бухтах Севастополя активизировались российские военные — активно летают российские вертолеты.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

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Андрющенко обнародовал фото, где видно, что в зданиях вблизи места взрыва выбиты окна.

Результаты взрыва в Севастополе 24 апреля 2023 года. Фото: Петр Андрющенко

Также он обнародовал видео с российским вертолетом, летающим над бухтой в Севастополе после ночных взрывов.

В сети также распространяют видео мощного взрыва, прогремевшего ночью в Севастополе.

Напомним, в ночь на 24 апреля во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти заявили об атаке надводных беспилотников.