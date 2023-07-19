З'явилися вражаючі фото вибуху на військовому полігоні в Криму

Вибух на військовому полігоні в Криму. Фото: Reuters

Reuters опублікувало світлини з Криму, де сьогодні, 19 липня, пролунали потужні вибухи. На фото можна побачити вогонь та дим після "прильоту" на Старокримському полігоні.

Фото опублікувало Reuters.

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На знімках показали потужний вибух на складі боєприпасів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Масштаби наслідків вражають.

Вибух на військовому полігоні в Криму. Фото: Reuters

Вибух на військовому полігоні в Криму. Фото: Reuters

Вибух на військовому полігоні в Криму. Фото: Reuters

Вибух на військовому полігоні в Криму. Фото: Reuters

Нагадаємо, вранці 19 липня в тимчасово окупованому Криму стався потужний вибух у Кіровському районі, біля села Кринички. Стало відомо про "приліт" на Старокримському полігоні.

Також ми писали, що партизани показали відео знищеного складу боєприпасів у Криму. Повідомляється, що "приліт" був приблизно о 04:00 ранку. Однак детонація триває досі.

Додамо, кримські окупанти заявили про масовану дронову атаку на півострів у ніч проти 18 липня. За їхніми словами, сили ППО нібито збили дев'ять БпЛА.