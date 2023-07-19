Появились впечатляющие фото взрыва на военном полигоне в Крыму
Reuters опубликовало фотографии из Крыма, где сегодня, 19 июля, прогремели мощные взрывы. На фото можно увидеть огонь и дым после "прилета" на Старокрымском полигоне.
Фото опубликовало Reuters.
Военный полигон в Крыму
На снимках показали мощный взрыв на складе боеприпасов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Масштабы последствий впечатляют.
Напомним, утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв в Кировском районе, возле села Кринички. Стало известно о "прилете" на Старокрымском полигоне.
Также мы писали, что партизаны показали видео уничтоженного склада боеприпасов в Крыму. Сообщается, что "прилет" был примерно в 4:00 утра. Однако детонация продолжается до сих пор.
Добавим, крымские оккупанты заявили о массированной дроновой атаке на полуостров в ночь на 18 июля. По их словам, силы ПВО якобы сбили девять БпЛА.