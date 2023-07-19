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Появились впечатляющие фото взрыва на военном полигоне в Крыму

19 июля 2023 13:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Появились впечатляющие фото взрыва на военном полигоне в Крыму
Взрыв на военном полигоне в Крыму. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Reuters опубликовало фотографии из Крыма, где сегодня, 19 июля, прогремели мощные взрывы. На фото можно увидеть огонь и дым после "прилета" на Старокрымском полигоне.

Фото опубликовало Reuters.

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Военный полигон в Крыму

На снимках показали мощный взрыв на складе боеприпасов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Масштабы последствий впечатляют.

Военный полигон в Крыму
Взрыв на военном полигоне в Крыму. Фото: Reuters
Военный полигон в Крыму
Взрыв на военном полигоне в Крыму. Фото: Reuters
Военный полигон в Крыму
Взрыв на военном полигоне в Крыму. Фото: Reuters
Военный полигон в Крыму
Взрыв на военном полигоне в Крыму. Фото: Reuters

Напомним, утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв в Кировском районе, возле села Кринички. Стало известно о "прилете" на Старокрымском полигоне.

Также мы писали, что партизаны показали видео уничтоженного склада боеприпасов в Крыму. Сообщается, что "прилет" был примерно в 4:00 утра. Однако детонация продолжается до сих пор.

Добавим, крымские оккупанты заявили о массированной дроновой атаке на полуостров в ночь на 18 июля. По их словам, силы ПВО якобы сбили девять БпЛА.

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