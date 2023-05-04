Журналісти отримали доступ до листування ексдиректора "Роскосмосу" та пропагандиста Рогозіна

Ексдиректора "Роскосмосу" та пропагандист Дмитро Рогозін. Фото: росЗМІ

Журналісти отримали доступ від анонімного джерела до листування ексдиректора "Роскосмосу" та пропагандиста Дмитра Рогозіна. Вони також дізналися, що він намагався отримати нову посаду після звільнення, про його спроби взяти під політичний контроль окуповані частини Донецької та Луганської областей та держзамовлення на виробництво військової техніки.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Дмитро Рогозін — один з активних прибічників війни Росії проти України. До липня 2022-го він керував російською державною корпорацією з космічної діяльності "Роскосмос". Ще на цій посаді, у червні 2022-го, на своїй сторінці у твіттері він закликав "покінчити" з Україною, погрожував ядерним ударом Фінляндії та Швеції за їхній вступ до НАТО. А також відмовився виконувати контракти "Роскосмосу" з компаніями з країн, які підтримують Україну.

До "Роскосмосу" Рогозін був депутатом російської Держдуми, заступником голови уряду РФ, відповідальним за військово-промисловий комплекс та навіть представником Росії у НАТО.

Опісля звільнення з посади директора "Роскосмосу" Рогозін почав їздити на Донеччину та Луганщину. Спершу начебто з гуманітарною місією, проте згодом у телеграм-каналі Рогозіна почали з’являтися відео, де він бере участь у військових діях.

Використовуючи зв’язки у ЗМІ, пропагандист просуває антиукраїнські й провоєнні ідеї.

Журналісти дізналися з листування Рогозіна, що він почав постачати бойовикам так званих "ДНР" та "ЛНР" космічними знімками, які ті використовують для викриття позицій українських військових.

Лист та верифікація даних

"Дякуємо за вашу роботу. Ось зламана переписка Рогозіна. Сподіваємося, ви знайдете там матеріали для чергового розслідування", — такий лист надійшов 23 березня на електронну пошту шеф-редакторки редакції розслідувань Інни Білецької.

За лінком у листі журналісти знайшли дані з одного з месенджерів Рогозіна, в якому він підписав себе "Патріот".

Загалом у файлах було 202 чати Рогозіна — з членами його родини, підлеглими, бойовиками, які воюють проти України на Донеччині та Луганщині, та з впливовими політиками та посадовцями Російської Федерації.

"Ми співставили дані з переписок Рогозіна з подіями, заявами у ЗМІ, з опублікованим у його власному телеграм-каналі, і переписка видається нам справжньою. Та ми не можемо гарантувати, що у викачані з месенджера колишнього голови "Роскосмосу" матеріали не було стороннього втручання до моменту, поки вони не потрапили до редакції. Можемо лише запевнити, жодних вказівок, які фрагменти використовувати й на що звертати увагу в матеріалах, розміром понад 25 гігабайтів, ми не отримували", — розповіли журналісти.

Верифікувати, що це саме чат Рогозіна, допомогло декілька деталей. Серед фото та відео у листуваннях, є ті, що не були у публічному доступі. Наприклад, фото прийомного сина Рогозіних, друзів та онуків Рогозіна.

Прийомний син Рогозіна Микола Грішин (третій зліва у нижньому ряду). Фото: "Суспільне"

"Третій зліва у нижньому ряду — наш з Татьяною вихованець та прийомний син. 9 років тому взяв його з молодшою сестрою з дитячого дому у Ростовській області. Батьки-алкоголіки, позбавлені батьківських прав, померли від туберкульозу. Його звати Микола Грішин. Курсант Сизранського військового училища пілотів армійської авіації. Наприкінці жовтня отримає лейтенантські погони. І на фронт", — так Рогозін 12 жовтня писав другу Алєксандру Рубцову.

З листування з самим Миколою більше схоже, що Рогозін опікувався ним та його сестрою, але не виховував у своїй родині.

"Д.О., вибачте за таке запитання. А хто ці молоді люди, це ваші внуки?" — запитував Микола за фото.

Рогозін та його внуки. Фото: "Суспільне"

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

Серед повідомлень багатьом контактам є і записані аудіо — на них голос, схожий на голос Рогозіна. Наприклад, як у листуванні з дружиною Тетяною. Вона просила чоловіка відправити до неї охоронця, щоб він допоміг і пригледів за рюкзаком, поки вона кататиметься з внуком Артемом.

Серед листувань є особисті документи Дмитра Рогозіна.

Документи Рогозіна. Фото: "Суспільне"

Документи Рогозіна. Фото: "Суспільне"

Документи Рогозіна. Фото: "Суспільне"

Рогозін демонструє абсолютну лояльність до Путіна

Пропагандист у листуваннях називав російського диктатора "Він", "Начальник", "ВВ" та "Головнокомандувач".

Ні публічно, ні у приватних повідомленнях Рогозін не критикує Путіна, хоча критикує його оточення та зі зневагою ставиться до міністра оборони Шойгу.

"Таку поведінку можна пояснити, зокрема, намаганнями Рогозіна отримати нову посаду. Влітку 2022-го представник Кремля Дмітро Пєсков заявляв, що відставка Рогозіна з посади директора "Роскосмосу" не пов’язана з претензіями до його роботи. Російські ЗМІ тоді писали, що Рогозін має перейти на іншу посаду — у Кремль. Проте за дев’ять місяців російський пропагандист так і залишився "непрацевлаштованим". У переписці, яку отримали журналісти Суспільного, обговорення причин звільнення немає, але Рогозін очікував, що йому от-от запропонують щось нове", — йдеться у матеріалі.

21 січня 2023 року Рогозін писав своєму охоронцю Сергію Гугушкіну, запрошуючи їхати з ним на Донбас.

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

Рогозін лобіював питання працевлаштування через близького до Путіна російського мільярдера Аркадія Ротенберга.

Минулого року, 27 вересня, Ротенберг відповів Рогозіну:

"Доброго ранку, рідний!!! Я трохи закрутився, але дуже сумую!!! Я сьогодні прямо наберу його і нагадаю!!! Потім побачу і доб’ю!!! Приблизно дай орієнтири!!! Нехай Господь тебе охороняє!!! Ти потрібен батьківщині, він просто теж закрутився!!!"

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

На початку жовтня Рогозін знову написав Ротенбергу:

"Будь ласка, скажи йому, що вистачить мене у тилу тримати. Та й в міноборони треба "не меблі пересувати, а дівчат змінювати". Обіймаю тебе з надією".

Ротенберг відповів коротко:

"Він вже з Вайно розмовляв про тебе!!! Чекай".

Антон Вайно — керівник адміністрації президента РФ.

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

4 жовтня Ротенберг сам пише, що нагадує "йому" про Рогозіна.

Розмова 7 жовтня 2022 року — чергове підлещування Рогозіна до "Верховного":

"Аркадій Романович, вітаю тебе з ювілеєм твого друга і нашого Президента! Дай Боже йому здоров’я, мудрості, рішучості й ПЕРЕМОГИ! Обіймаю".

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

Після цього Рогозін уже сам запропонував посаду для себе:

"Брате мій. Зараз треба вводити у бій рішучих людей. Неможливо дивитися на імпотенцію оточення і міноборони. Це відіб’ється на Його репутації. Потрібні термінові зміни. Хай всю воєнну складову операції віддасть Суровікіну. Як новому начальнику генштабу. А всю цивільну складову віддасть мені. Ми вдвох впораємося".

Ротенберг на це відповів:

"Суровікіна вже призначать на СВО. Треба тебе просувати. Він мені обіцяв".

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

22 жовтня Рогозін пише Ротенбергу, що він у Донецьку і хоче передати "Начальнику" короткий лист.

Ротенберг відповідає, що буде бачитися з "ним" 29 жовтня, але може передати лист і раніше.

"До слова, згадані листи — звіти з Донбасу для Путіна — Рогозін готуватиме і пізніше. Точніше, "доповіді ВВ" писатиме для нього його помічник Артьом Мєльніков — колишній керівник служби внутрішнього аудиту "Роскосмосу". Рогозін забрав його на роботу у "Царські вовки", — йдеться у матеріалі.

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

Ротенберг відповів, що 25 жовтня лист Рогозіна "доставили". 1 листопада — після зустрічі з російським диктатором — мільярдер написав йому, що реакція на його лист "хороша".

12 листопада у російських телеграм-каналах з’явився допис, що "питання про призначення Рогозіна знову перенесли":

"Колишній голова "Роскосмосу", за чутками, претендував на посаду заступника голови АП чи віцепрем'єра й одночасно постпреда… За розмовами, довготривале непризначення Дмитра Рогозіна джерела вважають результатом його провалів, зокрема, у роботі зі створення супутникової групи, що сьогодні стає очевидним на фоні СВО".

Кілька днів у листопаді Ротенберг не реагував на повідомлення Рогозіна, зокрема про його поїздки на Донбас. Наступні місяці повідомлення з боку мільярдера стали менш частими та детальними.

25 листопада у російських ЗМІ з’явилася інформація, що посада голови рахункової палати стане вакантною.

Рогозін надсилає цю новину Ротенбергу, а той перепитує: "Ти хочеш?". Рогозін відповідає: "Він це пропонував. Мені здається, що можна на багато що впливати й тобі допомога".

"Тоді погоджуйся, а далі побачимо", — відповідає йому Ротенберг.

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

28 листопада Рогозін написав Ротенбергу:

"Аркадію Романовичу, доброго ранку. Сьогодні буду намагатися дотелефонуватися до Начальника. Ти зателефонуєш також? Скажу йому, що передам через тебе оперативну записку з важливою для нього інформацією із зони бойових дій, а також попрошуся на зустріч".

Ротенберг відповів коротко:

"Ти скажи йому, що згоден на цю посаду! Я буду у Москві до 17:00 і буду набирати".

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

Інформації, чи відбулася розмова того дня, у повідомленнях немає.

12 січня Рогозін та Ротенберг зустрічалися, а 14-го мільярдер був на зустрічі у Путіна.

"Щодо тебе сказав, що все буде добре і ти будеш задоволений", — написав того дня Ротенберг.

Рогозін критикує керівництво РФ

Публічно Рогозін практично не критикує свого наступника на посаді директора "Роскосмосу" Юрія Борисова, міністра оборони РФ Сергія Шойгу чи власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, однак у приватних листуваннях намагається дискредитувати їх.

Найбільше діставалося Борисову. Рогозін спамив повідомленнями з телеграм-каналів, які розповідали про поломки на міжнародній космічній станції.

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

У повідомленнях заступнику генпрокурора РФ Дмитру Дємєшину Рогозін звинуватив Борисова у корупції.

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

Шойгу та його родину Рогозін критикує не менше. Розсилаючи відео з відпочинку у Дубаю зятя та Ксенії — доньки Шойгу, а також її пости, ексдиректор "Роскосмосу" називав дівчину "ідіоткою".

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

"Самого Шойгу Рогозін у переписці з бойовиком Едуардом Басуріним йменує "козлом" — така реакція була на пост від 18 грудня пропагандиста Шарія, в якому той писав, що Шойгу не був на фронті", — йдеться в матеріалі.

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

Євгєнія Пригожина Рогозін у вже згаданих повідомленнях до Ротенберга називає "собакою, яка зірвалася з ланцюга", мільярдер кличе його "моською".

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

"Що за козел цей повар… Таке враження, що він — головний військовий стратег фронту (професійні військові у ПВК, виявляється, не рахуються) і піарник ЗСУ. Ідіот… Мерзотник", — писав Рогозін ексречнику "Роскосмосу" Дмитру Струговцу, коли 10 січня Пригожин визнав, що українські війська хоробро захищають Соледар та Бахмут.

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

Деякі проєкти Пригожина Рогозіну були довподоби.

Листування Рогозіна. Фото: "Суспільне"

Нагадаємо, у лютому син колишнього глави "Роскосмосу" Олексій Рогозін назвав Google більш проросійським, ніж Яндекс.