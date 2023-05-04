Журналисты получили доступ к переписке экс-директора "Роскосмоса" и пропагандиста Рогозина

Экс-директор "Роскосмоса" и пропагандист Дмитрий Рогозин. Фото: росСМИ

Журналисты получили доступ от анонимного источника к переписке экс-директора "Роскосмоса" и пропагандиста Дмитрия Рогозина. Они также узнали, что он пытался получить новую должность после увольнения, попытки взять под политический контроль оккупированные части Донецкой и Луганской областей и госзаказ на производство военной техники.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Дмитрий Рогозин: что о нем известно

Дмитрий Рогозин — один из активных сторонников войны России против Украины. До июля 2022 года он руководил российской государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос". Еще на этом посту, в июне 2022-го, на своей странице в твиттере он призвал "покончить" с Украиной, угрожал ядерным ударом Финляндии и Швеции за их вступление в НАТО. А также отказался выполнять контракты "Роскосмоса" с компаниями из стран, поддерживающих Украину.

В "Роскосмос" Рогозин был депутатом российской Госдумы, заместителем председателя правительства РФ, ответственным за военно-промышленный комплекс и даже представителем России в НАТО.

После ухода с должности директора "Роскосмоса" Рогозин начал ездить в Донецкую и Луганскую области. Сначала вроде бы с гуманитарной миссией, однако впоследствии в телеграмм-канале Рогозина начали появляться видео, где он участвует в военных действиях.

Используя связи в СМИ, пропагандист продвигает антиукраинские и провоенные идеи.

Журналисты узнали из переписки Рогозина, что он начал поставлять боевикам так называемых "ДНР" и "ЛНР" космическими снимками, которые используют для разоблачения позиций украинских военных.

Письмо и верификация данных

"Спасибо за вашу работу. Вот сломана переписка Рогозина. Надеемся, вы найдете там материалы для очередного расследования", — такое письмо поступило 23 марта на электронную почту шеф-редактора редакции расследований Инны Белецкой.

По ссылке в письме журналисты нашли данные из одного из мессенджеров Рогозина, в котором он подписал себя "Патриот".

Всего в файлах было 202 чата Рогозина — с членами его семьи, подчиненными, боевиками, воюющими против Украины в Донецкой и Луганской областях, и с влиятельными политиками и должностными лицами Российской Федерации.

"Мы сопоставили данные по перепискам Рогозина с событиями, заявлениями в СМИ, с опубликованным в его собственном телеграмм-канале, и переписка кажется нам настоящей. Но мы не можем гарантировать, что в скачивании из мессенджера бывшего главы "Роскосмоса" материалы не было постороннего вмешательства" до момента, пока они не попали в редакцию. Можем только заверить, никаких указаний, какие фрагменты использовать и на что обращать внимание в материалах размером более 25 гигабайт, мы не получали", — рассказали журналисты.

Верифицировать, что это чат Рогозина, помогло несколько деталей. Среди фото и видео в переписках есть те, которые не были в публичном доступе. К примеру, фото приемного сына Рогозина, друзей и внуков Рогозина.

Приемный сын Рогозина Николай Гришин (третий слева в нижнем ряду). Фото: "Суспільне"

"Третий слева в нижнем ряду — наш с Татьяной воспитанник и приемный сын. 9 лет назад взял его с младшей сестрой из детского дома в Ростовской области. Родители-алкоголики, лишенные родительских прав, умерли от туберкулеза. Его зовут Николай Гришин. Курсант Сызранского военного училища пилотов армейской авиации. В конце октября получит лейтенантские погоны. И на фронт", — так Рогозин 12 октября писал другу Александру Рубцову.

Из переписки с самим Николаем больше похоже, что Рогозин заботился о нем и его сестре, но не воспитывал в своей семье.

"Д.А., извините за такой вопрос. А кто эти молодые люди, это ваши внуки?" — спрашивал Николай за фото.

Рогозин и его внуки. Фото: "Суспільне"

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

Среди сообщений многим контактам есть и записанные аудио — на них голос, похожий на голос Рогозина. Например, как в переписке с женой Татьяной. Она просила мужа отправить к ней охранника, чтобы он помог и присмотрел за рюкзаком, пока она будет кататься с внуком Артемом.

Среди переписок есть личные документы Дмитрия Рогозина.

Документы Рогозина. Фото: "Суспільне"

Документы Рогозина. Фото: "Суспільне"

Документы Рогозина. Фото: "Суспільне"

Рогозин демонстрирует абсолютную лояльность Путину

Пропагандист в переписках называл российского диктатора "Он", "Начальник", "ВВ" и "Главнокомандующий".

Ни публично, ни в частных сообщениях Рогозин не критикует Путина, хотя критикует его окружение и пренебрежительно относится к министру обороны Шойгу.

"Такое поведение можно объяснить, в частности, попытками Рогозина получить новую должность. Летом 2022-го представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что отставка Рогозина с должности директора "Роскосмоса" не связана с претензиями к его работе. Российские СМИ тогда писали, что Рогозин должен перейти на другую должность — в Кремль. Однако за девять месяцев российский пропагандист так и остался "нетрудоустроенным". В переписке, которую получили журналисты Общественного, обсуждения причин увольнения нет, но Рогозин ожидал, что ему вот-вот предложат что-то новое", — говорится в материале.

21 января 2023 года Рогозин писал своему телохранителю Сергею Гугушкину, приглашая ехать с ним на Донбасс.

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

Рогозин лоббировал вопрос трудоустройства через близкого к Путину российского миллиардера Аркадия Ротенберга.

В прошлом году, 27 сентября, Ротенберг ответил Рогозину:

"Доброе утро, родной!!! Я немного завертелся, но очень скучаю!!! Я сегодня прямо наберу его и напомню!!! Потом увижу и добью!!! Приблизительно дай ориентиры!!! Пусть Господь тебя охраняет!!! Ты нужен родине, он просто тоже завертелся!!!"

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

В начале октября Рогозин снова написал Ротенбергу:

"Пожалуйста, скажи ему, что хватит меня в тылу держать. Да и в минобороны надо "не мебель передвигать, а девушек менять". Обнимаю тебя с надеждой".

Ротенберг ответил коротко:

"Он уже с Вайно говорил о тебе!!! Жди".

Антон Вайно — руководитель администрации президента РФ.

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

4 октября Ротенберг сам пишет, что напоминает "ему" о Рогозине.

Беседа 7 октября 2022 года - очередное заискивание Рогозина к "Верховному":

"Аркадий Романович, поздравляю тебя с юбилеем твоего друга и нашего Президента! Дай Бог ему здоровья, мудрости, решительности и ПОБЕДЫ! Обнимаю".

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

После этого Рогозин уже сам предложил должность для себя:

"Брат мой. Сейчас надо вводить в бой решительных людей. Невозможно смотреть на импотенцию окружения и минобороны. Это отразится на его репутации. Нужны срочные изменения. Пусть всю военную составляющую операции отдаст Суровикину. Как новому начальнику генштаба. А всю гражданскую часть отдаст мне. Мы вдвоём справимся".

Ротенберг на это ответил:

"Суровикина уже назначат на СВО. Надо тебя продвигать. Он мне обещал".

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

22 октября Рогозин пишет Ротенбергу, что он в Донецке и хочет передать "Начальнику" короткое письмо.

Ротенберг отвечает, что будет видеться с "ним" 29 октября, но может передать письмо и раньше.

"К слову, упомянутые письма — отчеты из Донбасса для Путина — Рогозин будет готовить и позже. Точнее, "доклады ВВ" будет писать для него его помощник Артем Мельников — бывший руководитель службы внутреннего аудита "Роскосмоса". Рогозин забрал его на работу в "Царские волки", — говорится в материале.

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

Ротенберг ответил, что 25 октября письмо Рогозина "доставили". 1 ноября — после встречи с российским диктатором — миллиардер написал ему, что реакция на его письмо "хорошая".

12 ноября в российских телеграмм-каналах появилось сообщение, что "вопрос о назначении Рогозина снова перенесли":

"Бывший глава "Роскосмоса", по слухам, претендовал на должность замглавы АП или вице-премьера и одновременно постпреда... По разговорам, длительное неназначение Дмитрия Рогозина источники считают результатом его провалов, в частности, в работе по созданию спутниковой группы, что сегодня становится очевидным на фоне СВО".

Несколько дней в ноябре Ротенберг не реагировал на сообщение Рогозина, в частности, о его поездках в Донбасс. Следующие месяцы сообщения со стороны миллиардера стали менее частыми и подробными.

25 ноября в российских СМИ появилась информация, что должность главы счетной палаты станет вакантной.

Рогозин присылает эту новость Ротенбергу, а тот вопрошает: "Ты хочешь?". Рогозин отвечает: "Он это предлагал. Мне кажется, что можно на многое влиять и тебе помощь".

"Тогда соглашайся, а дальше увидим", — отвечает ему Ротенберг.

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

28 ноября Рогозин написал Ротенбергу:

"Аркадий Романович, доброе утро. Сегодня буду пытаться дозвониться до Начальника. Ты позвонишь тоже? Скажу ему, что передам через тебя оперативную записку с важной для него информацией из зоны боевых действий, а также попрошусь на встречу".

Ротенберг ответил коротко:

"Ты скажи ему, что согласен на этот пост! Я буду в Москве до 17:00 и буду набирать".

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

Информации о том, состоялся ли разговор в тот день, в сообщениях нет.

12 января Рогозин и Ротенберг встречались, а 14 миллиардер был на встрече у Путина.

"По тебе сказал, что все будет хорошо и ты будешь доволен", — написал в тот день Ротенберг.

Рогозин критикует руководство РФ

Публично Рогозин практически не критикует своего преемника в должности директора "Роскосмоса" Юрия Борисова, министра обороны РФ Сергея Шойгу или владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, однако в частных переписках пытается дискредитировать их.

Больше всего доставалось Борисову. Рогозин спамил сообщениями из телеграмм-каналов, рассказывающих о поломках на международной космической станции.

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

В сообщениях заместителю генпрокурора РФ Дмитрию Демешину Рогозин обвинил Борисова в коррупции.

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

Шойгу и его семью Рогозин критикует не меньше. Рассылая видео по отдыху в Дубае зятя и Ксении — дочери Шойгу, а также ее посты, экс-директор "Роскосмоса" называл девушку "идиоткой".

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

"Самого Шойгу Рогозин в переписке с боевиком Эдуардом Басуриным именует "козлом" — такая реакция была на пост от 18 декабря пропагандиста Шария, в котором тот писал, что Шойгу не был на фронте", — говорится в материале.

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

Евгения Пригожина Рогозин в уже упомянутых сообщениях к Ротенбергу называет "сорвавшейся с цепи собакой", миллиардер зовет его "моськой".

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

"Что за козел этот повар… Такое впечатление, что он — главный военный стратег фронта (профессиональные военные в ЧВК, оказывается, не считаются) и пиарщик ВСУ. Идиот… Мерзавец", — писал Рогозин экс-речнику "Роскосмоса" Дмитрию Струговцу, когда 10 января Пригожин признал, что украинские войска храбро защищают Соледар и Бахмут.

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

Некоторые проекты Пригожина Рогозину были по душе.

Переписка Рогозина. Фото: "Суспільне"

Напомним, в феврале сын бывшего главы "Роскосмоса" Алексей Рогозин назвал Google более пророссийским, чем Яндекс.