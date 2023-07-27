Журналіста, який виявив громадянство РФ в судді Арестової, викликають на допит
Журналіста-розслідувача "Радіо Свобода" викликають на допит в поліцію. Це пов'язано зі справою про російське громадянство у судді Людмили Арестової.
Про це повідомила "Радіо Свобода".
Деталі справи
Як відомо, журналіста Георгія Шабаєва викликали на допит через його розслідування. Слов’янська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження через можливе втручання журналістів "Схем" в діяльність судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової, у якої розслідувачі знайшли російське громадянство.
"Цей день настав. Вперше щодо мене відкрили кримінальну справу. Підстава — повідомлення судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової до Вищої Ради правосуддя і Офісу генерального прокурора. Нагадую, судді Арестовій не сподобалося, що я знайшов у неї російський паспорт, виданий у Криму у 2014 році, яким вона користувалася", — написав сам журналіст у своєму Facebook.
Після оприлюднення цього розслідування сама Арестова заявляла, що в неї немає російського громадянства, але припускала, що паспорт їй "можливо, дійсно був виданий", як і решті зареєстрованих мешканців Криму після псевдореферендуму, а в Крим їздила до батьків.
"Ще під час підготовки розслідування Арестова повідомила до ВРП та ОГП про "втручання у здійснення правосуддя з метою її дискредитації". Тепер Слов'янська прокуратура відкрила на цій підставі кримінальне провадження за статтею "втручання в діяльність судових органів", — розповіли у "Радіо Свобода".
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни обіцяють підліткам гроші, аби вони отримали паспорт РФ. Так ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону.