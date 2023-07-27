Журналіста, який виявив громадянство РФ в судді Арестової, викликають на допит

Російські паспорти. Фото: google

Журналіста-розслідувача "Радіо Свобода" викликають на допит в поліцію. Це пов'язано зі справою про російське громадянство у судді Людмили Арестової.

Про це повідомила "Радіо Свобода".

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Деталі справи

Як відомо, журналіста Георгія Шабаєва викликали на допит через його розслідування. Слов’янська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження через можливе втручання журналістів "Схем" в діяльність судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової, у якої розслідувачі знайшли російське громадянство.

"Цей день настав. Вперше щодо мене відкрили кримінальну справу. Підстава — повідомлення судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової до Вищої Ради правосуддя і Офісу генерального прокурора. Нагадую, судді Арестовій не сподобалося, що я знайшов у неї російський паспорт, виданий у Криму у 2014 році, яким вона користувалася", — написав сам журналіст у своєму Facebook.

Після оприлюднення цього розслідування сама Арестова заявляла, що в неї немає російського громадянства, але припускала, що паспорт їй "можливо, дійсно був виданий", як і решті зареєстрованих мешканців Криму після псевдореферендуму, а в Крим їздила до батьків.

"Ще під час підготовки розслідування Арестова повідомила до ВРП та ОГП про "втручання у здійснення правосуддя з метою її дискредитації". Тепер Слов'янська прокуратура відкрила на цій підставі кримінальне провадження за статтею "втручання в діяльність судових органів", — розповіли у "Радіо Свобода".

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни обіцяють підліткам гроші, аби вони отримали паспорт РФ. Так ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону.