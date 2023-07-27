Журналиста, обнаружившего гражданство РФ у судьи Арестовой, вызывают на допрос

Российские паспорта. Фото: google

Журналиста-расследователя "Радио Свобода" вызывают на допрос в полицию. Это связано с делом о российском гражданстве у судьи Людмилы Арестовой.

Об этом сообщила "Радио Свобода".

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Детали дела

Как известно, журналиста Георгия Шабаева вызвали на допрос из-за его расследования. Славянская окружная прокуратура открыла уголовное производство по возможному вмешательству журналистов "Схем" в деятельность судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой, у которой расследователи нашли российское гражданство.

"Этот день наступил. Впервые в отношении меня было возбуждено уголовное дело. Основание — обращение судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой к Высшему Совету правосудия и Офису генерального прокурора. Напоминаю, судье Арестовой не понравилось, что я нашел у нее российский паспорт, выданный в Крыму в 2014 году, которым она пользовалась", — написал сам журналист в своем Facebook.

После обнародования этого расследования сама Арестова заявляла, что у нее нет российского гражданства, но предполагала, что паспорт ей "возможно, действительно был выдан", как и остальным зарегистрированным жителям Крыма после псевдореферендума, а в Крым ездила к родителям.

"Еще во время подготовки расследования Арестова сообщила ВСП и ОГП о "вмешательстве в осуществление правосудия с целью ее дискредитации". Теперь Славянская прокуратура открыла на этом основании уголовное производство по статье "вмешательство в деятельность судебных органов", — рассказали в "Радио Свобода".

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне обещают подросткам деньги, чтобы они получили паспорт РФ. Таким образом враг надеется выполнить план по паспортизации региона.