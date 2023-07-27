Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Журналиста, обнаружившего гражданство РФ у судьи Арестовой, вызывают на допрос arrow

Журналиста, обнаружившего гражданство РФ у судьи Арестовой, вызывают на допрос

27 июля 2023 14:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Журналиста, обнаружившего гражданство РФ у судьи Арестовой, вызывают на допрос
Российские паспорта. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Журналиста-расследователя "Радио Свобода" вызывают на допрос в полицию. Это связано с делом о российском гражданстве у судьи Людмилы Арестовой.

Об этом сообщила "Радио Свобода".

Читайте также:

Детали дела

Как известно, журналиста Георгия Шабаева вызвали на допрос из-за его расследования. Славянская окружная прокуратура открыла уголовное производство по возможному вмешательству журналистов "Схем" в деятельность судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой, у которой расследователи нашли российское гражданство.

"Этот день наступил. Впервые в отношении меня было возбуждено уголовное дело. Основание — обращение судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой к Высшему Совету правосудия и Офису генерального прокурора. Напоминаю, судье Арестовой не понравилось, что я нашел у нее российский паспорт, выданный в Крыму в 2014 году, которым она пользовалась", — написал сам журналист в своем Facebook.

После обнародования этого расследования сама Арестова заявляла, что у нее нет российского гражданства, но предполагала, что паспорт ей "возможно, действительно был выдан", как и остальным зарегистрированным жителям Крыма после псевдореферендума, а в Крым ездила к родителям.

"Еще во время подготовки расследования Арестова сообщила ВСП и ОГП о "вмешательстве в осуществление правосудия с целью ее дискредитации". Теперь Славянская прокуратура открыла на этом основании уголовное производство по статье "вмешательство в деятельность судебных органов", — рассказали в "Радио Свобода".

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне обещают подросткам деньги, чтобы они получили паспорт РФ. Таким образом враг надеется выполнить план по паспортизации региона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз