Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Житель Бучі виявив у своєму гаражі смертоносний "подарунок" від окупантів arrow

Житель Бучі виявив у своєму гаражі смертоносний "подарунок" від окупантів

1 вересня 2023 20:18
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Житель Бучі виявив у своєму гаражі смертоносний "подарунок" від окупантів
Вибухотехніки поліції. Ілюстративне фото: Нацполіція
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Українці і досі знаходять на звільнених територіях смертоносні "дарунки" окупантів. Так, мешканець Бучі виявив у своєму гаражі розтяжку. 

Про це повідомив начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов

Читайте також:

Що відомо про знайдену розтяжку у Бучі

Житель Бучі не був вдома з початку воєнного стану. Коли чоловік зайшов до гаража на нього чекав "сюрприз" від росіян. 

"До нас звернувся громадянин, який побачив  у себе в гаражі гранату", — повідомив начальник ГУНП Андрій Нєбитов.

І дійсно, знахідка виявилась смертоносною.

"Поліцейські на місці виявили розтяжку, затиснуту між двома пластиковими вішаками. Фахівці вилучили небезпечну знахідку", — інформує Нєбитов. 

null
Розтяжка у гаражі. Фото: Андрій Нєбитов

Також поліцейський наголосив, як важливо дбати про власну безпеку. 

"Вкотре закликаю громадян: виявили небезпечні предмети, відразу набирайте "102"!", —написав він.

null
Скриншот повідомлення Андрія Нєбитова

Нагадаємо, у Одеській області підлітки отримали травми під час гри з вибухонебезпечним предметом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Чому вчителів змушують повернути виплати по "єПідтримці": розслідування проєкту "Наша справа"

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз