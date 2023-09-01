Житель Бучі виявив у своєму гаражі смертоносний "подарунок" від окупантів

Вибухотехніки поліції. Ілюстративне фото: Нацполіція

Українці і досі знаходять на звільнених територіях смертоносні "дарунки" окупантів. Так, мешканець Бучі виявив у своєму гаражі розтяжку.

Про це повідомив начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов

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Житель Бучі не був вдома з початку воєнного стану. Коли чоловік зайшов до гаража на нього чекав "сюрприз" від росіян.

"До нас звернувся громадянин, який побачив у себе в гаражі гранату", — повідомив начальник ГУНП Андрій Нєбитов.

І дійсно, знахідка виявилась смертоносною.

"Поліцейські на місці виявили розтяжку, затиснуту між двома пластиковими вішаками. Фахівці вилучили небезпечну знахідку", — інформує Нєбитов.

Розтяжка у гаражі. Фото: Андрій Нєбитов

Також поліцейський наголосив, як важливо дбати про власну безпеку.

"Вкотре закликаю громадян: виявили небезпечні предмети, відразу набирайте "102"!", —написав він.

Скриншот повідомлення Андрія Нєбитова

Нагадаємо, у Одеській області підлітки отримали травми під час гри з вибухонебезпечним предметом.