Житель Бучи обнаружил в своем гараже смертоносный "подарок" от оккупантов

Взрывотехники полиции. Иллюстративное фото: Национальная полиция

Украинцы до сих пор находят на освобожденных территориях смертоносные "дары" оккупантов. Да, житель Бучи обнаружил в своем гараже растяжку.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

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Житель Бучи не находился дома с начала военного положения. Когда мужчина зашел в гараж его ждал "сюрприз" от россиян.

"К нам обратился гражданин, увидевший у себя в гараже гранату", — сообщил начальник ГУНП Андрей Небытов.

И действительно, находка оказалась смертоносной.

"Полицейские на месте обнаружили растяжку, зажатую между двумя пластиковыми вешалками. Специалисты изъяли опасную находку" , — информирует Небытов.

Растяжка в гараже жителя села Буча. Фото: Андрей Небытов

Также полицейский подчеркнул, как важно заботиться о собственной безопасности.

"В очередной раз призываю граждан: обнаружили опасные предметы, сразу набирайте "102"!" — написал он.

Скриншот сообщения Андрея Небытова

Напомним, в Одесской области подростки получили травмы во время игры со взрывоопасным предметом.