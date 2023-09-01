Житель Бучи обнаружил в своем гараже смертоносный "подарок" от оккупантов
Украинцы до сих пор находят на освобожденных территориях смертоносные "дары" оккупантов. Да, житель Бучи обнаружил в своем гараже растяжку.
Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.
Что известно о найденной растяжке в Буче
Житель Бучи не находился дома с начала военного положения. Когда мужчина зашел в гараж его ждал "сюрприз" от россиян.
"К нам обратился гражданин, увидевший у себя в гараже гранату", — сообщил начальник ГУНП Андрей Небытов.
И действительно, находка оказалась смертоносной.
"Полицейские на месте обнаружили растяжку, зажатую между двумя пластиковыми вешалками. Специалисты изъяли опасную находку" , — информирует Небытов.
Также полицейский подчеркнул, как важно заботиться о собственной безопасности.
"В очередной раз призываю граждан: обнаружили опасные предметы, сразу набирайте "102"!" — написал он.
Напомним, в Одесской области подростки получили травмы во время игры со взрывоопасным предметом.