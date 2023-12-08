Жахлива пожежа на Житомирщині — загинули діти

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ГУ ДСНС у Житомирській області

У селі Вербівка Коростенського району Житомирської області сьогодні сталася жахлива пожежа, внаслідок якої загинуло троє дітей.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:

Загибель дітей

За повідомленням рятувальників, вогонь вже охопив будинок на момент прибуття пожежної групи. До придушення полум'я залучилися вогнеборці пожежної охорони з двох прилеглих сіл. Ліквідація зайняла майже півтори години.

Рятувальник ліквідовує вогонь. Джерело: ГУ ДСНС у Житомирській області

Внаслідок пожежі загинули троє дітей віком від 2 до 5 років. Їх матір отримала опіки. Як зазначили у ДСНС, пожежа сталася внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки під час пічного опалення.

Рятувальник на даху зруйнованого будинку. Джерело: ГУ ДСНС у Житомирській області

Нагадаємо, що в Одеській області також сталася пожежа у приватному секторі. У місті Березівка загорівся будинок, в якому перебували малі діти, їх вдалося врятувати.

Палало також і на Київщині: рятувальники ліквідували пожежу в меблевому цеху. Рятувальні роботи тривали усю ніч, причини загоряння встановлюються.