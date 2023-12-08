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Жахлива пожежа на Житомирщині — загинули діти

8 грудня 2023 17:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Жахлива пожежа на Житомирщині — загинули діти
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ГУ ДСНС у Житомирській області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У селі Вербівка Коростенського району Житомирської області сьогодні сталася жахлива пожежа, внаслідок якої загинуло троє дітей.

Про це повідомляє ДСНС.

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Загибель дітей

За повідомленням рятувальників, вогонь вже охопив будинок на момент прибуття пожежної групи. До придушення полум'я залучилися вогнеборці пожежної охорони з двох прилеглих сіл. Ліквідація зайняла майже півтори години.

Жахлива пожежа на Житомирщині — загинули діти
Рятувальник ліквідовує вогонь. Джерело: ГУ ДСНС у Житомирській області

Внаслідок пожежі загинули троє дітей віком від 2 до 5 років. Їх матір отримала опіки. Як зазначили у ДСНС, пожежа сталася внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки під час пічного опалення.

Жахлива пожежа на Житомирщині — загинули діти
Рятувальник на даху зруйнованого будинку. Джерело: ГУ ДСНС у Житомирській області

Нагадаємо, що в Одеській області також сталася пожежа у приватному секторі. У місті Березівка загорівся будинок, в якому перебували малі діти, їх вдалося врятувати. 

Палало також і на Київщині: рятувальники ліквідували пожежу в меблевому цеху. Рятувальні роботи тривали усю ніч, причини загоряння встановлюються. 

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