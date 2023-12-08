Жахлива пожежа на Житомирщині — загинули діти
У селі Вербівка Коростенського району Житомирської області сьогодні сталася жахлива пожежа, внаслідок якої загинуло троє дітей.
Про це повідомляє ДСНС.
Загибель дітей
За повідомленням рятувальників, вогонь вже охопив будинок на момент прибуття пожежної групи. До придушення полум'я залучилися вогнеборці пожежної охорони з двох прилеглих сіл. Ліквідація зайняла майже півтори години.
Внаслідок пожежі загинули троє дітей віком від 2 до 5 років. Їх матір отримала опіки. Як зазначили у ДСНС, пожежа сталася внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки під час пічного опалення.
Нагадаємо, що в Одеській області також сталася пожежа у приватному секторі. У місті Березівка загорівся будинок, в якому перебували малі діти, їх вдалося врятувати.
Палало також і на Київщині: рятувальники ліквідували пожежу в меблевому цеху. Рятувальні роботи тривали усю ніч, причини загоряння встановлюються.
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