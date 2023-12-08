Ужасный пожар в Житомирской области — погибли дети

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГУ ГСЧС в Житомирской области

В селе Вербовка Коростенского района Житомирской области сегодня произошел ужасный пожар. В результате нее погибли трое детей.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Гибель детей

По сообщению спасателей, огонь уже охватил здание на момент прибытия пожарной группы. К подавлению пламени привлекались пожарные пожарной охраны из двух близлежащих сел. Ликвидация заняла около полутора часов.

Спасатель ликвидирует огонь. Источник: ГУ ГСЧС в Житомирской области

В результате пожара погибли трое детей в возрасте от 2 до 5 лет. Их мать получила ожоги. Как отметили в ГСЧС, пожар произошел в результате пренебрежения правилами пожарной безопасности во время печного отопления.

Спасатель на крыше разрушенного дома. Источник: ГУ ГСЧС в Житомирской области

Напомним, что в Одесской области также произошел пожар в частном секторе. В городе Березовка загорелся дом, в котором находились маленькие дети, их удалось спасти.

Пылало также и в Киевской области: спасатели ликвидировали пожар в мебельном цехе. Спасательные работы продолжались всю ночь, причины возгорания устанавливаются.