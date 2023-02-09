Землетруси у Туреччині: оприлюднено супутникові знімки руйнувань
У мережі оприлюднили супутникові знімки, на яких видно масштаби руйнувань внаслідок землетрусів у Туреччині. Будівлі після землетрусу обвалилися, а уламками заповнило дороги та двори.
Відповідні знімки опублікувала американська компанія Maxar Technologies.
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Наслідки землетрусу
Компанія показала нові супутникові знімки, зроблені 8 лютого. На кадрах показані руйнування у містах Антак'я. Цей регіон є одним з тих, які найбільше постраждали внаслідок руйнівного землетрусу.
На знімках видно, що пошкодження помітні по всій території міста – усі будівлі мають серйозні пошкодження або повністю зруйновані.
Що відомо про землетрус в Туреччині та Сирії
6 лютого у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. Землетрус зачепив і частину сусідньої Сирії.
Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині продовжили падати житлові будинки.
За останніми даними, у Туреччині зафіксовано 12 391 смерть від землетрусу та його наслідків. У сусідній Сирії відомо про 2 992 загиблих від стихії. Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок землетрусу складає на ранок 9 лютого 15 383 особи.
8 лютого Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та в центрі країни.
За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжилися нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.
Нові підземні поштовхи фіксувалися у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала. Інші поштовхи були легшими та менш відчутними. При цьому в Сирії також було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.
Нагадаємо, у Туреччині понад 60 тисяч рятувальників беруть участь у ліквідації наслідків нещодавнього землетрусу. ДСНС України мобілізувала загін рятувальників, які вирушили на допомогу до постраждалої країни.
фото: RONEN ZVULUN/REUTERS