Землетруси у Туреччині: оприлюднено супутникові знімки руйнувань

Внаслідок руйнівного землетрусу у Туреччині загинули тисячі людей

У мережі оприлюднили супутникові знімки, на яких видно масштаби руйнувань внаслідок землетрусів у Туреччині. Будівлі після землетрусу обвалилися, а уламками заповнило дороги та двори.

Відповідні знімки опублікувала американська компанія Maxar Technologies.

Наслідки землетрусу

Компанія показала нові супутникові знімки, зроблені 8 лютого. На кадрах показані руйнування у містах Антак'я. Цей регіон є одним з тих, які найбільше постраждали внаслідок руйнівного землетрусу.

На знімках видно, що пошкодження помітні по всій території міста – усі будівлі мають серйозні пошкодження або повністю зруйновані.

Що відомо про землетрус в Туреччині та Сирії

6 лютого у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. Землетрус зачепив і частину сусідньої Сирії.

Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині продовжили падати житлові будинки.

За останніми даними, у Туреччині зафіксовано 12 391 смерть від землетрусу та його наслідків. У сусідній Сирії відомо про 2 992 загиблих від стихії. Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок землетрусу складає на ранок 9 лютого 15 383 особи.

8 лютого Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та в центрі країни.

За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжилися нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.

Нові підземні поштовхи фіксувалися у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала. Інші поштовхи були легшими та менш відчутними. При цьому в Сирії також було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.

Нагадаємо, у Туреччині понад 60 тисяч рятувальників беруть участь у ліквідації наслідків нещодавнього землетрусу. ДСНС України мобілізувала загін рятувальників, які вирушили на допомогу до постраждалої країни.

фото: RONEN ZVULUN/REUTERS