Землетрясения в Турции: обнародованы спутниковые снимки разрушений

В результате разрушительного землетрясения в Турции погибли тысячи человек

В сети обнародовали спутниковые снимки, на которых видны масштабы разрушений в результате землетрясений в Турции. Здания после землетрясения обрушились, а обломками заполнило дороги и дворы.

Подходящие снимки опубликовала американская компания Maxar Technologies.

Последствия землетрясения

Компания показала новые спутниковые снимки, сделанные 8 февраля. На кадрах показаны разрушения в городах Антакья. Этот регион является одним из наиболее пострадавших в результате разрушительного землетрясения.

На снимках видно, что повреждения есть по всей территории города – все здания имеют серьезные повреждения или полностью разрушены.

Что известно о землетрясении в Турции и Сирии

6 февраля в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе. Землетрясение задело и часть соседней Сирии.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжили падать жилые дома.

По последним данным, в Турции зафиксирована 12 391 смерть от землетрясения и его последствий. В соседней Сирии известно о 2 992 погибших от стихии. Таким образом, общее число погибших в результате землетрясения составляет на утро 9 февраля 15 383 человека.

8 февраля Турция снова вздрогнула от землетрясения. Оно произошло на юге и в центре страны.

По словам сейсмологов, в Турции и Сирии продолжились новые землетрясения. Впрочем, они не так сильны и разрушительны, как было несколько дней назад.

Новые подземные толчки фиксировались в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла. Другие толчки были более легкими и менее ощутимыми. При этом в Сирии также был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,4 балла.

Напомним, в Турции более 60 тысяч спасателей принимают участие в ликвидации последствий недавнего землетрясения. ГСЧС Украины мобилизовала отряд спасателей, отправившихся на помощь в пострадавшую страну.

фото: RONEN ZVULUN/REUTERS