Землетрясения в Турции: обнародованы спутниковые снимки разрушений
В сети обнародовали спутниковые снимки, на которых видны масштабы разрушений в результате землетрясений в Турции. Здания после землетрясения обрушились, а обломками заполнило дороги и дворы.
Подходящие снимки опубликовала американская компания Maxar Technologies.
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
-
Украинцы потребляют много электроэнергии: Укрэнерго объяснил ситуацию со светом
-
"Вагнеровцы закончились, в ход пошли кадровые военные": последние новости из Бахмута
-
Переправляли военнообязанных через госграницу: трое одесситов предстанут перед судом
-
В ГСЧС назвали впечатляющую цифру обезвреженных взрывчаток в Киевской области
-
"Динамо" не смогло продать футболиста в "Хатайспор" из-за землетрясения в Турции
-
У кого выросли зарплаты в январе: анализ рынка труда
Последствия землетрясения
Компания показала новые спутниковые снимки, сделанные 8 февраля. На кадрах показаны разрушения в городах Антакья. Этот регион является одним из наиболее пострадавших в результате разрушительного землетрясения.
На снимках видно, что повреждения есть по всей территории города – все здания имеют серьезные повреждения или полностью разрушены.
Что известно о землетрясении в Турции и Сирии
6 февраля в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе. Землетрясение задело и часть соседней Сирии.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжили падать жилые дома.
По последним данным, в Турции зафиксирована 12 391 смерть от землетрясения и его последствий. В соседней Сирии известно о 2 992 погибших от стихии. Таким образом, общее число погибших в результате землетрясения составляет на утро 9 февраля 15 383 человека.
8 февраля Турция снова вздрогнула от землетрясения. Оно произошло на юге и в центре страны.
По словам сейсмологов, в Турции и Сирии продолжились новые землетрясения. Впрочем, они не так сильны и разрушительны, как было несколько дней назад.
Новые подземные толчки фиксировались в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла. Другие толчки были более легкими и менее ощутимыми. При этом в Сирии также был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,4 балла.
Напомним, в Турции более 60 тысяч спасателей принимают участие в ликвидации последствий недавнего землетрясения. ГСЧС Украины мобилизовала отряд спасателей, отправившихся на помощь в пострадавшую страну.
фото: RONEN ZVULUN/REUTERS