Зеленський провів зустріч з прокурором Гаазького суду

Президент України Володимир Зеленський та прокурор МКС Карім Хан. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом. Він спільно з українськими правоохоронцями розслідують військові злочини РФ в Україні.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Зустріч Зеленського та Хана

"Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом — абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини", — йдеться у повідомленні Зеленського.

Повідомлення про зустріч. Фото: скриншот

Гарант зазначив, що на сьогоднішній день вже є перші результати, а саме ордер на арешт Путіна. Він впевнений, що будуть й "інші справедливі результати".

Зустріч Зеленського та Хана. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Нагадаємо, 14 вересня в Києві відкрився польовий Офіс Міжнародного кримінального суду. Він є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Додамо, на пресконференції в Гаазі напередодні зустрічі з головою Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом кілька депутатів комітету із зовнішньополітичних питань США висловили думку, що російський президент Володимир Путін причетний до геноциду в Україні. Ці заяви, зроблені в Гаазі, можуть вказувати на можливий зміст майбутньої зустрічі з головним прокурором Міжнародного кримінального суду.