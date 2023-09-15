Зеленський провів зустріч з прокурором Гаазького суду
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом. Він спільно з українськими правоохоронцями розслідують військові злочини РФ в Україні.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Зустріч Зеленського та Хана
"Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом — абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини", — йдеться у повідомленні Зеленського.
Гарант зазначив, що на сьогоднішній день вже є перші результати, а саме ордер на арешт Путіна. Він впевнений, що будуть й "інші справедливі результати".
Нагадаємо, 14 вересня в Києві відкрився польовий Офіс Міжнародного кримінального суду. Він є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.
Додамо, на пресконференції в Гаазі напередодні зустрічі з головою Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом кілька депутатів комітету із зовнішньополітичних питань США висловили думку, що російський президент Володимир Путін причетний до геноциду в Україні. Ці заяви, зроблені в Гаазі, можуть вказувати на можливий зміст майбутньої зустрічі з головним прокурором Міжнародного кримінального суду.