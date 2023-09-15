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Зеленский провел встречу с прокурором Гаазкого суда

15 сентября 2023 14:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский провел встречу с прокурором Гаазкого суда
Президент Украины Владимир Зеленский и прокурор МКС Карим Хан. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прокурором Международного уголовного суда (МКС) Каримом Ханом. Он совместно с украинскими правоохранителями расследуют военные преступления РФ в Украине.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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"Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институций, Офиса Генерального прокурора с Международным уголовным судом — абсолютно системное и приближающее реальную ответственность за российские военные преступления", — говорится в сообщении Зеленского.

Прокурор Гаазкого суда в Украине
Сообщение о встрече. Фото: скриншот

Гарант отметил, что на сегодняшний день уже есть первые результаты, а именно ордер на арест Путина. Он уверен, что будут и "другие справедливые результаты".

Прокурор МКС в Украине
Встреча Зеленского и Хана. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Напомним, 14 сентября в Киеве открылся полевой офис Международного уголовного суда. Он является крупнейшим представительством МКС за пределами Гааги.

Добавим, на пресс-конференции в Гааге накануне встречи с главой Международного уголовного суда Каримом Ханом несколько депутатов комитета по внешнеполитическим вопросам США выразили мнение, что российский президент Владимир Путин причастен к геноциду в Украине. Эти заявления, сделанные в Гааге, могут указывать на возможное содержание предстоящей встречи с главным прокурором Международного уголовного суда.

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