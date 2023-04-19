Зеленський провів нараду на Волині та нагородив прикордонників: деталі
Сьогодні, 19 квітня, Володимир Зеленський прибув до Волині, щоб провести нараду та нагородити прикордонників. Він висловив свою подяку за їх міць та захист нашої держави у Бахмуті.
Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.
Нагородження прикордонників на Волині
"Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Усі ми пишаємося, що у нас є такі міцні прикордонники. Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави. Всім тільки Перемоги!" — сказав на нагородженні Володимир Зеленський.
Зазначається, що на нараді обговорили багато важливих питань:
- облаштування й охорона державного кордону;
- соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні;
- облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд.
Крім цього, Президент України заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Волинь" і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області.
Нагадаємо, що вчора, 18 квітня, Президент України Володимир Зеленський опублікував у своєму телеграм-каналі відео з Авдіївки. На кадрах видно зруйновані будівлі міста. Під час поїздки він нагородив українських захисників.