Зеленський провів нараду на Волині та нагородив прикордонників: деталі

Президент України Володимир Зеленський нагороджує прикордонників. Фото: пресслужба Офісу Президента

Сьогодні, 19 квітня, Володимир Зеленський прибув до Волині, щоб провести нараду та нагородити прикордонників. Він висловив свою подяку за їх міць та захист нашої держави у Бахмуті.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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"Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Усі ми пишаємося, що у нас є такі міцні прикордонники. Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави. Всім тільки Перемоги!" — сказав на нагородженні Володимир Зеленський.

Зазначається, що на нараді обговорили багато важливих питань:

облаштування й охорона державного кордону;

соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні;

облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд.

Крім цього, Президент України заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Волинь" і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області.

Нагадаємо, що вчора, 18 квітня, Президент України Володимир Зеленський опублікував у своєму телеграм-каналі відео з Авдіївки. На кадрах видно зруйновані будівлі міста. Під час поїздки він нагородив українських захисників.