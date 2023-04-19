Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Зеленський провів нараду на Волині та нагородив прикордонників: деталі arrow

Зеленський провів нараду на Волині та нагородив прикордонників: деталі

19 квітня 2023 15:46
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський провів нараду на Волині та нагородив прикордонників: деталі
Президент України Володимир Зеленський нагороджує прикордонників. Фото: пресслужба Офісу Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 19 квітня, Володимир Зеленський прибув до Волині, щоб провести нараду та нагородити прикордонників. Він висловив свою подяку за їх міць та захист нашої держави у Бахмуті.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Нагородження прикордонників на Волині

"Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Усі ми пишаємося, що у нас є такі міцні прикордонники. Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави. Всім тільки Перемоги!" — сказав на нагородженні Володимир Зеленський.

Зазначається, що на нараді обговорили багато важливих питань:

  • облаштування й охорона державного кордону;
  • соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні;
  • облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд.

Крім цього, Президент України заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Волинь" і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області.

Нагадаємо, що вчора, 18 квітня, Президент України Володимир Зеленський опублікував у своєму телеграм-каналі відео з Авдіївки. На кадрах видно зруйновані будівлі міста. Під час поїздки він нагородив українських захисників.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB