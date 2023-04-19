Зеленский провел совещание на Волыни и наградил пограничников: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский награждает пограничников. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Сегодня, 19 апреля, Владимир Зеленский прибыл в Волынь, чтобы провести совещание и наградить пограничников. Он выразил свою благодарность за их мощь и защиту нашего государства в Бахмуте.

Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут. Все мы гордимся, что у нас есть такие крепкие пограничники. Сохраните мощь, справедливость та ярость, которая есть у нас при защите нашего государства. Всем только Победы!" — сказал на награждении Владимир Зеленский.

Отмечается, что на совещании обсудили многие важные вопросы:

обустройство и охрана государственной границы

социально-экономическая и актуальная ситуация безопасности в регионе

обустройство фортификационных и оборонных инженерных сооружений.

Кроме этого Президент Украины заслушал доклады об обстановке в зоне ответственности оперативной группировки войск "Волынь" и готовности военных подразделений к выполнению задач, а также о мерах по усилению государственной границы в пределах Волынской области.

Напомним, что вчера, 18 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале видео из Авдеевки. На кадрах видны разрушенные здания города. Во время поездки он наградил украинских защитников.