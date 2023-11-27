Зеленський пообіцяв фон дер Ляйєн завершити всі рекомендації ЄС до грудневого саміту

Володимир Зеленський під час розмови з Урсулою фон дер Ляйєн. Фото: соцмережі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 27 листопада провів важливу розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Це сталося напередодні засідання Європейської ради в грудні.

Про це голова держави повідомив в Telegram.

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За словами президента, тематикою розмови було виконання Україною рекомендацій від Єврокомісії.

"Обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до ЄС", — інформує Зеленський.

Голова держави наголосив, що Україна виконає всі рекомендації до грудня, адже в цьому місяці почнеться саміт країн-учасниць ЄС.

Пост Зеленського. Джерело: Тelegram

"Запевнив, що Україна виконає всі рекомендації до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій", — сказав президент.

Вступ України в ЄС — що відомо

Нагадаємо, що раніше Урсула фон дер Ляйєн під час свого візиту до Києва заявила, що Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України до ЄС.

Водночас президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким він доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Також голова держави назвав рішення ЄС правильним.