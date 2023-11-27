Зеленский пообещал фон дер Ляйен завершить все рекомендации ЕС к декабрьскому саммиту

Владимир Зеленский во время разговора с Урсулой фон дер Ляйен. Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня 27 ноября провел важный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это произошло накануне заседания Европейского совета в декабре.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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По словам президента, тематикой разговора было выполнение Украиной рекомендаций от Еврокомиссии.

"Обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по началу переговоров о вступлении в ЕС", — информирует Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина выполнит все рекомендации до декабря, ведь в этом месяце начнется саммит стран-участниц ЕС.

Пост Зеленского. Источник: Telegram

"Заверил, что Украина выполнит все рекомендации к декабрьскому заседанию Европейского совета, включая касающиеся прав национальных меньшинств и укрепление антикоррупционных институций", — сказал президент.

Вступление Украины в ЕС - что известно

Напомним, что ранее Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев заявила, что Еврокомиссия официально рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому он поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению в Евросоюз.

Также глава государства назвал решение ЕС верным.