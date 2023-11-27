Зеленский пообещал фон дер Ляйен завершить все рекомендации ЕС к декабрьскому саммиту
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня 27 ноября провел важный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это произошло накануне заседания Европейского совета в декабре.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
О чем говорили Зеленский и фон дер Ляйен
По словам президента, тематикой разговора было выполнение Украиной рекомендаций от Еврокомиссии.
"Обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по началу переговоров о вступлении в ЕС", — информирует Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Украина выполнит все рекомендации до декабря, ведь в этом месяце начнется саммит стран-участниц ЕС.
"Заверил, что Украина выполнит все рекомендации к декабрьскому заседанию Европейского совета, включая касающиеся прав национальных меньшинств и укрепление антикоррупционных институций", — сказал президент.
Вступление Украины в ЕС - что известно
Напомним, что ранее Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев заявила, что Еврокомиссия официально рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому он поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению в Евросоюз.
Также глава государства назвал решение ЕС верным.
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