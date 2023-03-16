Збільшилась кількість загиблих у пожежі в будівлі фсб рф: деталі
У росії зросла кількість загиблих внаслідок пожежі у прикордонному управлінні федеральної служби безпеки рф у Ростові-на-Дону. Рятувальники дістали тіло третього загиблого.
Про це інформує "Интерфакс" з посиланням на екстрені служби рф.
-
Робота української авіації: яких втрат зазнав ворог
-
Людей закликають садити город: що буде в дефіциті на ринку
-
Не ховайте шапки: стало відомо, в яких областях завтра вдарять морози
-
Мінцифра створює електронну систему обігу підакцизних товарів: що це означає
-
У Китаї зробили скандальну заяву щодо переговорів України та рф
-
"Феєнорд" проти "Шахтаря" в 1/8 Ліги Європи: відомі стартові склади команд
-
Зеленський зідзвонився з прем'єром Британії: є хороші новини
-
Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну
-
Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Латвії: що обговорили лідери
-
Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне
Що відомо
За даними російських ЗМІ, під час розбору завалів на місці пожежі на території прикордонного управління фсб Ростовської області знайшли тіло третього загиблого. Раніше в екстрених службах повідомляли про двох загиблих, двох постраждалих та кількох людей, що зникли безвісти.
Зазначимо, що за офіційною інформацією російського відомства, пожежа сталася о 12:20 у ремонтній майстерні гаражного боксу апарату прикордонного управління. Очевидці розповіли, що внаслідок пожежі стався потужний вибух, що повилітали всі вікна та піднявся дах.
Нагадаємо, раніше в Офісі Президента відреагували на пожежу в російському фсб.
Зокрема, Михайло Подоляк заявив, що будь-яка будівля фсб, що горить або вибухає в рф, включаючи Ростовську область, вказує на панічні настрої та послаблення силового контролю, що може призвести до внутрішнього конфлікту.