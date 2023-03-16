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Збільшилась кількість загиблих у пожежі в будівлі фсб рф: деталі

16 березня 2023 18:55
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Загоряння сталося у ремонтній майстерні гаражного боксу апарату
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У росії зросла кількість загиблих внаслідок пожежі у прикордонному управлінні федеральної служби безпеки рф у Ростові-на-Дону. Рятувальники дістали тіло третього загиблого.

Про це інформує "Интерфакс" з посиланням на екстрені служби рф.

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Що відомо

За даними російських ЗМІ, під час розбору завалів на місці пожежі на території прикордонного управління фсб Ростовської області знайшли тіло третього загиблого. Раніше в екстрених службах повідомляли про двох загиблих, двох постраждалих та кількох людей, що зникли безвісти.

Зазначимо, що за офіційною інформацією російського відомства, пожежа сталася о 12:20 у ремонтній майстерні гаражного боксу апарату прикордонного управління. Очевидці розповіли, що внаслідок пожежі стався потужний вибух, що повилітали всі вікна та піднявся дах.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента відреагували на пожежу в російському фсб.

Зокрема, Михайло Подоляк заявив, що будь-яка будівля фсб, що горить або вибухає в рф, включаючи Ростовську область, вказує на панічні настрої та послаблення силового контролю, що може призвести до внутрішнього конфлікту.

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