Збільшилась кількість загиблих у пожежі в будівлі фсб рф: деталі

Загоряння сталося у ремонтній майстерні гаражного боксу апарату

У росії зросла кількість загиблих внаслідок пожежі у прикордонному управлінні федеральної служби безпеки рф у Ростові-на-Дону. Рятувальники дістали тіло третього загиблого.

Про це інформує "Интерфакс" з посиланням на екстрені служби рф.

Що відомо

За даними російських ЗМІ, під час розбору завалів на місці пожежі на території прикордонного управління фсб Ростовської області знайшли тіло третього загиблого. Раніше в екстрених службах повідомляли про двох загиблих, двох постраждалих та кількох людей, що зникли безвісти.

Зазначимо, що за офіційною інформацією російського відомства, пожежа сталася о 12:20 у ремонтній майстерні гаражного боксу апарату прикордонного управління. Очевидці розповіли, що внаслідок пожежі стався потужний вибух, що повилітали всі вікна та піднявся дах.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента відреагували на пожежу в російському фсб.

Зокрема, Михайло Подоляк заявив, що будь-яка будівля фсб, що горить або вибухає в рф, включаючи Ростовську область, вказує на панічні настрої та послаблення силового контролю, що може призвести до внутрішнього конфлікту.