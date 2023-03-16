Увеличилось количество погибших в пожаре в здании фсб рф: детали

Возгорание произошло в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата

В россии возросло число погибших в результате пожара в пограничном управлении федеральной службы безопасности рф в Ростове-на-Дону. Спасатели достали тело третьего погибшего.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы россии.

Что известно

По данным российских СМИ, при разборе завалов на месте пожара на территории пограничного управления фсб Ростовской области обнаружили тело третьего погибшего. Ранее в экстренных службах сообщали о двух погибших, двух пострадавших и нескольких пропавших без вести.

По официальной информации российского ведомства, пожар произошел в 12:20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата пограничного управления. Очевидцы рассказали, что в результате пожара произошел мощный взрыв, что вылетели все окна и поднялась крыша.

Напомним, ранее в Офисе Президента отреагировали на пожар в российском фсб.

В частности, Михаил Подоляк заявил, что любое здание фсб, горящее или взрывающееся в россии, включая Ростовскую область, указывает на панические настроения и ослабление силового контроля, что может привести к внутреннему конфликту.