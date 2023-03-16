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Увеличилось количество погибших в пожаре в здании фсб рф: детали

16 марта 2023 18:55
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Возгорание произошло в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В россии возросло число погибших в результате пожара в пограничном управлении федеральной службы безопасности рф в Ростове-на-Дону. Спасатели достали тело третьего погибшего.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы россии.

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Что известно

По данным российских СМИ, при разборе завалов на месте пожара на территории пограничного управления фсб Ростовской области обнаружили тело третьего погибшего. Ранее в экстренных службах сообщали о двух погибших, двух пострадавших и нескольких пропавших без вести.

По официальной информации российского ведомства, пожар произошел в 12:20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата пограничного управления. Очевидцы рассказали, что в результате пожара произошел мощный взрыв, что вылетели все окна и поднялась крыша.

Напомним, ранее в Офисе Президента отреагировали на пожар в российском фсб.

В частности, Михаил Подоляк заявил, что любое здание фсб, горящее или взрывающееся в россии, включая Ростовскую область, указывает на панические настроения и ослабление силового контроля, что может привести к внутреннему конфликту.

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