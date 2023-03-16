Увеличилось количество погибших в пожаре в здании фсб рф: детали
В россии возросло число погибших в результате пожара в пограничном управлении федеральной службы безопасности рф в Ростове-на-Дону. Спасатели достали тело третьего погибшего.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы россии.
-
Оккупанты атаковали Константиновку кассетными боеприпасами: в ОВА рассказали о раненых и разрушениях
-
Голубцы с рисом и грибами: вкусный рецепт, идеально подходящий к посту
-
Как улучшить скорость домашнего интернета: ТОП-6 полезных советов
-
Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах
-
В Белом доме отреагировали на решение Польши отправить Украине истребители
-
Зеленский встретился с премьером Латвии: детали разговора
-
Стамбул передаст Одессе автобусы: какая еще помощь будет надана городу
-
Латвия выступает за начало переговоров о членстве Украины в ЕС уже в этом году
-
Кто победит в АПЛ в этом сезоне: букмекеры удивили прогнозом
-
Оккупанты из беспилотников атаковали медучреждение в Херсоне: что известно
Что известно
По данным российских СМИ, при разборе завалов на месте пожара на территории пограничного управления фсб Ростовской области обнаружили тело третьего погибшего. Ранее в экстренных службах сообщали о двух погибших, двух пострадавших и нескольких пропавших без вести.
По официальной информации российского ведомства, пожар произошел в 12:20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата пограничного управления. Очевидцы рассказали, что в результате пожара произошел мощный взрыв, что вылетели все окна и поднялась крыша.
Напомним, ранее в Офисе Президента отреагировали на пожар в российском фсб.
В частности, Михаил Подоляк заявил, что любое здание фсб, горящее или взрывающееся в россии, включая Ростовскую область, указывает на панические настроения и ослабление силового контроля, что может привести к внутреннему конфликту.