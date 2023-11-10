Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Затопило вулиці — у Чернігові сталася аварія на водопроводі arrow

Затопило вулиці — у Чернігові сталася аварія на водопроводі

10 листопада 2023 09:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Затопило вулиці — у Чернігові сталася аварія на водопроводі
Наслідки пориву водопроводу в Чернігові. Фото: КП "Чернігівводоканал"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Чернігові, в районі Масанів, стався порив водопроводу діаметром 400 мм. Через це на території міста сьогодні, 10 листопада, може спостерігатися падіння тиску води. Проте вже о 8:10 аварію було локалізовано.

Про це повідомляє КП "Чернігівводоканал".

Читайте також:

Яка ситуація на водопроводі зараз

"О 8:10 аварію на Масанах, на водопроводі діаметром 400 мм, локалізовано. Проводиться обстеження місця пориву", — зазначили у повідомленні.

чому немає води у Чернігові
Фахівці локалізовують аварію на водопроводі у Чернігові. Фото: КП "Чернігівводоканал"

У комунальному підприємстві додали, що наразі без води залишається три багатоповерхових будинки на вулиці Любецька та промислові підприємства в районі Масанів.

чому немає води у Чернігові
Наслідки пориву водопроводу у Чернігові. Фото: КП "Чернігівводоканал" 
чому немає води у Чернігові
Наслідки пориву водопроводу у Чернігові. Фото: КП "Чернігівводоканал" 

Куди звертатися

За детальнішою інформацією закликають телефонувати за номером: 0 800-50-50-51.

Також у водоканалі попросили всіх мешканців зробити запаси питної води. 

Нагадаємо, миколаївці за цей рік набрали понад 70 млн літрів води у точках безплатної видачі. Зараз у місті працює понад 100 таких пунктів.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:30 Українцям виплачують компенсацію до 1 тис. грн щомісяця — хто має право

Актуальне по темі