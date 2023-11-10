Затопило вулиці — у Чернігові сталася аварія на водопроводі

Наслідки пориву водопроводу в Чернігові. Фото: КП "Чернігівводоканал"

У Чернігові, в районі Масанів, стався порив водопроводу діаметром 400 мм. Через це на території міста сьогодні, 10 листопада, може спостерігатися падіння тиску води. Проте вже о 8:10 аварію було локалізовано.

Про це повідомляє КП "Чернігівводоканал".

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"О 8:10 аварію на Масанах, на водопроводі діаметром 400 мм, локалізовано. Проводиться обстеження місця пориву", — зазначили у повідомленні.

Фахівці локалізовують аварію на водопроводі у Чернігові. Фото: КП "Чернігівводоканал"

У комунальному підприємстві додали, що наразі без води залишається три багатоповерхових будинки на вулиці Любецька та промислові підприємства в районі Масанів.

Наслідки пориву водопроводу у Чернігові. Фото: КП "Чернігівводоканал"

Наслідки пориву водопроводу у Чернігові. Фото: КП "Чернігівводоканал"

Куди звертатися

За детальнішою інформацією закликають телефонувати за номером: 0 800-50-50-51.

Також у водоканалі попросили всіх мешканців зробити запаси питної води.

Нагадаємо, миколаївці за цей рік набрали понад 70 млн літрів води у точках безплатної видачі. Зараз у місті працює понад 100 таких пунктів.