Затопило улицы — в Чернигове произошла авария на водопроводе
В Чернигове, в районе Масанов, произошел порыв водопровода диаметром 400 мм. Поэтому на территории города сегодня, 10 ноября, может наблюдаться падение давления воды. Однако уже в 8:10 авария была локализована.
Об этом сообщает КП "Черниговводоканал".
Какая ситуация на водопроводе сейчас
"В 8:10 авария на Масанах, на водопроводе диаметром 400 мм, локализована. Проводится обследование места порыва", — отметили в сообщении.
В коммунальном предприятии добавили, что сейчас без воды остается три многоэтажных дома на улице Любецкая и промышленные предприятия в районе Масанов.
Куда обращаться
За более подробной информацией призвали звонить по телефону: 0 800-50-50-51.
Также в водоканале попросили всех жителей сделать запасы питьевой воды.
Напомним, николаевцы за этот год набрали более 70 млн литров воды в точках бесплатной выдачи. Сейчас в городе работают более 100 таких пунктов.
Читайте Новини.LIVE!