Затопило улицы — в Чернигове произошла авария на водопроводе

Последствия порыва водопровода в Чернигове. Фото: КП "Черниговводоканал"

В Чернигове, в районе Масанов, произошел порыв водопровода диаметром 400 мм. Поэтому на территории города сегодня, 10 ноября, может наблюдаться падение давления воды. Однако уже в 8:10 авария была локализована.

Об этом сообщает КП "Черниговводоканал".

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"В 8:10 авария на Масанах, на водопроводе диаметром 400 мм, локализована. Проводится обследование места порыва", — отметили в сообщении.

Специалисты локализуют аварию на водопроводе в Чернигове. Фото: КП "Черниговводоканал"

В коммунальном предприятии добавили, что сейчас без воды остается три многоэтажных дома на улице Любецкая и промышленные предприятия в районе Масанов.

Последствия разрыва водопровода в Чернигове. Фото: КП "Черниговводоканал"

Последствия разрыва водопровода в Чернигове. Фото: КП "Черниговводоканал"

Куда обращаться

За более подробной информацией призвали звонить по телефону: 0 800-50-50-51.

Также в водоканале попросили всех жителей сделать запасы питьевой воды.

Напомним, николаевцы за этот год набрали более 70 млн литров воды в точках бесплатной выдачи. Сейчас в городе работают более 100 таких пунктов.