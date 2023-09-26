Залужний провів прощальну телефонну розмову з генералом Міллі: подробиці

Валерій Залужний та Марк Міллі. Колаж: ArmyInform

Головнокомандувач Збройними Силами України Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі. Цього разу розмова була останньою на цій посаді.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Про що говорили генерали

Під час перемовин з боку американських партнерів був присутній генерал ЗС США Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США. Сторони домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних Сил України в боротьбі з російською агресією.

"Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед", — пише Залужний.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Також він розповів про основні потреби ЗСУ — засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси. На завершення розмови "залізний генерал" ще раз особисто та від імені українських солдатів та офіцерів подякував Міллі за допомогу Україні.

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний показав, як проходять підготовку українські військові. А раніше головнокомандувач ЗСУ проводив переговори з американськими та британськими військовими.