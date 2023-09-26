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Залужный провел прощальный телефонный разговор с генералом Милли: подробности

26 сентября 2023 22:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Залужный провел прощальный телефонный разговор с генералом Милли: подробности
Валерий Залужный и Марк Милли. Коллаж: ArmyInform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор


Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. На этот раз разговор был последним.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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В ходе переговоров со стороны американских партнеров присутствовал генерал ВС США Чарльз Браун, который вскоре возглавит Объединенный комитет начальников штабов США. Стороны договорились продолжать работу по усилению Вооруженных Сил Украины в борьбе с российской агрессией.

"Обсудили с партнерами ситуацию на фронте. Проинформировал о ходе оборонительных и наступательных операций. Обстановка контролируемая. Наши воины не допустили потери никакой позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед", — пишет Залужный.

Источник: Главнокомандующий ВСУ

Также он рассказал об основных потребностях ВСУ — средствах противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасах. В завершении разговора "железный генерал" еще раз лично и от имени украинских солдат и офицеров поблагодарил Милли за помощь Украине.

Напомним, ранее Валерий Залужный показал, как проходят подготовку украинские военные. Ранее главнокомандующий ВСУ проводил переговоры с американскими и британскими военными.

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