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Закликав чоловіків ховатися від призову — блогер-ухилянт отримав підозру

22 листопада 2023 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Закликав чоловіків ховатися від призову — блогер-ухилянт отримав підозру
Блогер Мирослав Олешко. Фото: instagram.com/oleshkomyroslav
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки України оголосила про підозру блогеру-ухилянту Мирославу Олешку, який після втечі з України закликає чоловіків ховатися від призову. Йому загрожує до восьми років тюрми. 

Про це повідомили в СБУ. 

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Правоохоронці розповіли, що блогер Мирослав Олешко незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.

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Після того, як було встановлено його придатність до військової служби і його викликали до ТЦК, то у серпні цього року він виїхав за кордон на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії. Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії. 

Наразі Олешку заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);
  • ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються шість членів організованої групи.

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