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Призвал мужчин прятаться от призыва — блогер-уклонист получил подозрение

22 ноября 2023 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Призвал мужчин прятаться от призыва — блогер-уклонист получил подозрение
Блогер Мирослав Олешко. Фото: instagram.com/oleshkomyroslav
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру-уклонисту Мирославу Олешко, который после побега из Украины призывает мужчин прятаться от призыва. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщили в СБУ.

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Правоохранители рассказали, что блогер Мирослав Олешко незаконно выехал из Украины во время полномасштабного вторжения и занимается информационно-взрывной деятельностью, которая вредит ВСУ.

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После того как была установлена его пригодность к военной службе и он был вызван в ТЦК, то в августе этого года он выехал за границу на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии. Находясь за границей, он систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии.

В настоящее время Олешко заочно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);
  • ч. 4 ст. 358 (использование заведомо подложного документа).

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн главе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрию Щиголю и его заместителю Виктору Жоре. В общей сложности в совершении преступлений подозреваются шесть членов организованной группы.

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