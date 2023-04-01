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Загибель від ворожої міни: на Херсонщині від отриманих травм помер електромонтер

1 квітня 2023 13:24
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися електромонтери
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Херсонщині у лікарні від отриманих травм помер 32-річний електромонтер. Напередодні разом з двома іншими ремонтниками він підірвався на російській міні. 

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонської обласної державної адміністрації. 

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У селі Посад-Покровське напередодні 31 березня на російській міні підірвався автомобіль Херсонського обленерго. Ремонтники їхали відновлювати зруйновані російськими окупантами електромережі.

Внаслідок вибуху на місці загинули дві людини — водій і електромонтер. Третього чоловіка доправили у лікарню, але медики врятувати його не змогли. 

Нагадаємо, за цим випадком під керівництвом Олешківської окружної прокуратури було розпочате досудове розслідування.

Кримінальне провадження відкрите за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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