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Гибель от вражеской мины: в Херсонской области от полученных травм умер электромонтер

1 апреля 2023 13:24
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В селе Посад-Покровское на российской мине подорвались электромонтеры
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Херсонской области в больнице от полученных травм скончался 32-летний электромонтер. Накануне вместе с двумя другими ремонтниками он подорвался на российской мине.

Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрации на странице Facebook.

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В селе Посад-Покровское накануне 31 марта на российской мине подорвался автомобиль Херсонского облэнерго. Ремонтники ехали восстанавливать разрушенные российскими оккупантами электросети.

В результате взрыва на месте погибли два человека — водитель и электромонтер. Третьего мужчину отвезли в больницу, но медики спасти его не смогли.

Напомним, по этому случаю под руководством Олешковской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование.

Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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