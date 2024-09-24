Хабарі за службу в тилу — на Закарпатті викрили командира батальйону

Працівники ДБР при виконанні. Ілюстративне фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило на Закарпатті командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу. 20 вересня його разом зі спільником було затримано.

Про це повідомила пресслужба ДБР у вівторок, 24 вересня.

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У відомстві розповіли, працівники ДБР разом з СБУ викрили командира батальйону однієї з військових частин, який брав гроші з підлеглих військовослужбовців за можливість служити на Закарпатті.

Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

Знайдені кошти у підозрюваного. Фото: ДБР

Як відомо, частина особового складу мала перейти у підрозділ, який виконуватиме завдання у районі бойових дій, решта — залишитись у регіоні. Однак командир запропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу. До цієї схеми він долучив довіреного військовослужбовця, який мав отримувати гроші від солдатів.

"Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих 1 300 доларів за включення його до списку "тиловиків". Платили за місце в роті охорони й інші військовослужбовці, усі деталі наразі встановлюють правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Знайдені кошти у підозрюваного. Фото: ДБР

За оперативними даними, спільник командира отримав 300 тисяч гривень на власні банківські рахунки, а також близько 30 000 доларів готівкою.

20 вересня командира батальйону, а також його спільника було затримано.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області затримали заступника командира дивізіону з тилу однієї з військових частин, який протягом п'яти місяців систематично торгував майном ЗСУ. Тепер він може потрапити за ґрати на п'ятнадцять років.

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