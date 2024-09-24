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За хабарі залишав військових в тилу — на Закарпатті викрили командира батальйону

24 вересня 2024 15:37
Карина Приходько - Редактор
Хабарі за службу в тилу — на Закарпатті викрили командира батальйону
Працівники ДБР при виконанні. Ілюстративне фото: ДБР
Карина Приходько - Редактор

Державне бюро розслідувань викрило на Закарпатті командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу. 20 вересня його разом зі спільником було затримано.

Про це повідомила пресслужба ДБР у вівторок, 24 вересня. 

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У відомстві розповіли, працівники ДБР разом з СБУ викрили командира батальйону однієї з військових частин, який брав гроші з підлеглих військовослужбовців за можливість служити на Закарпатті. 

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Затримання підозрюваного. Фото: ДБР
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Знайдені кошти у підозрюваного. Фото: ДБР

Як відомо, частина особового складу мала перейти у підрозділ, який виконуватиме завдання у районі бойових дій, решта — залишитись у регіоні. Однак командир запропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу. До цієї схеми він долучив довіреного військовослужбовця, який мав отримувати гроші від солдатів.

"Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих 1 300 доларів за включення його до списку "тиловиків". Платили за місце в роті охорони й інші військовослужбовці, усі деталі наразі встановлюють правоохоронці", — йдеться у повідомленні. 

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Знайдені кошти у підозрюваного. Фото: ДБР

За оперативними даними, спільник командира отримав 300 тисяч гривень на власні банківські рахунки, а також близько 30 000 доларів готівкою.

20 вересня командира батальйону, а також його спільника було затримано.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області затримали заступника командира дивізіону з тилу однієї з військових частин, який протягом п'яти місяців систематично торгував майном ЗСУ. Тепер він може потрапити за ґрати на п'ятнадцять років.

Також ми повідомляли, що на Одещині винесли вирок працівнику ТЦК, який вимагав 300 літрів пального в обмін на бронь від мобілізації. 

ДБР хабар Закарпаття військові мобілізація фронт

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