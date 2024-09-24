Взятки за службу в тылу — на Закарпатье разоблачили командира батальона

Работники ГБР при исполнении. Иллюстративное фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило на Закарпатье командира батальона, который за взятки оставлял военных служить в тылу. 20 сентября он вместе с сообщником был задержан.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР во вторник, 24 сентября.

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В ведомстве рассказали, работники ГБР вместе с СБУ разоблачили командира батальона одной из воинских частей, который брал деньги с подчиненных военнослужащих за возможность служить на Закарпатье.

Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Найденные деньги у подозреваемого. Фото: ГБР

Как известно, часть личного состава должна была перейти в подразделение, которое будет выполнять задачи в районе боевых действий, остальные остаться в регионе. Однако командир предложил подчиненным заплатить за возможность остаться в тылу. К этой схеме он приобщил доверенного военнослужащего, который должен получать деньги от солдат.

"Правоохранители задокументировали получение от одного из подчиненных 1 300 долларов за включение его в список "тыловиков". Платили за место в роте охраны и другие военнослужащие, все детали устанавливают правоохранители", — говорится в сообщении.

Найденные деньги у подозреваемого. Фото: ГБР

По оперативным данным, сообщник командира получил 300 тысяч гривен на собственные банковские счета, а также около 30 000 долларов наличными.

20 сентября командир батальона, а также его сообщник, был задержан.

Напомним, недавно в Николаевской области задержан заместитель командира дивизиона с тыла одной из воинских частей, который в течение пяти месяцев систематически торговал имуществом ВСУ. Теперь он может попасть за решетку на пятнадцать лет.

Также мы сообщали, что в Одесской области вынесли приговор работнику ТЦК, который требовал 300 литров горючего в обмен на бронь от мобилизации.