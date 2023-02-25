Каліфорнія у США потерпає від потужного снігопаду

Снігом засипало знамениті пагорби Голлівуду

Арктичний циклон накрив американський штат Каліфорнія, влада попередила про хуртовини вперше з 1989 року. Побілів від снігу і пагорб зі знаменитим на весь світ написом Hollywood.

Про це повідомляє The Guardian.

Рекордна хуртовина

Снігова хуртовина, що нависла над південною частиною Каліфорнії, може навіть потрапити в книгу рекордів. У регіоні, який звик до теплої та помірної погоди, готуються до хуртовин і шквалистих вітрів.

"Це, безперечно, найсильніший шторм, який ми мали за багато років", — сказав метеоролог з координації попереджень Національної служби погоди в південній Каліфорнії Ерік Болдт.

При цьому метеоролог відзначив, що місцеві жителі захоплені такою погодою, адже побачити сніг їм вдається вкрай нечасто. Однак у найближчі дні погода буде погіршуватися.

Температура в Сан-Франциско опустилася нижче рекордно низького рівня, який тримався більше століття, оскільки шторми викинули історичну кількість снігу в районі затоки Сан-Франциско.

Наслідки негоди

У п'ятницю, 24 лютого, понад 100 тис. будинків і підприємств у Каліфорнії були знеструмлені через негоду.

Транспортні коридори, що простягаються по всьому штату, були закриті або заблоковані через ожеледицю та небезпечні умови.

Навіть відомий голлівудський знак, розташований на вершині пагорба з видом на Лос-Анджелес, був присипаний снігом. Попередження про хуртовину було видано вперше в окрузі Сан-Дієго та лише вдруге в історії округу Лос-Анджелес, востаннє в 1989 році.

Також було видано попередження про торнадо в районі Лос-Анджелеса. Очікується, що сильний холодний вітер може повалити дерева та лінії електропередач. Також зливи можуть спричинити раптові повені на місцевості, яка вже насичена сильними штормами на початку року.

"Ми давно не бачили такого холодного шторму в південній Каліфорнії", — сказав дослідник із Західного регіонального кліматичного центру доктор Ден Макевой, зазначивши, що унікальне поєднання атмосферних компонентів — холоду, вітру та вологи — спричинило додалося до явища.

Експерти пов'язують таку нетипову для Каліфорнії погоду цієї зими з глобальною тенденцією зміни клімату.

Нагадаємо, у січні американський штат Каліфорнія накрила потужна повінь. Кількість загиблих від стихії перевищила десять осіб, серед жертв повені є п’ятирічний хлопчик.

Фото: WEA NAMER/REUTERS