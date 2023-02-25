Калифорния в США страдает от мощного снегопада

Снегом засыпало знаменитые холмы Голливуда

Арктический циклон накрыл американский штат Калифорния, власти предупредили о вьюгах впервые с 1989 года. Побелел от снега и холм со знаменитой на весь мир надписью Hollywood.

Об этом сообщает The Guardian.

Рекордная метель

Снежная метель, нависшая над южной частью Калифорнии, может даже попасть в книгу рекордов. В регионе, привыкшем к теплой и умеренной погоде, готовятся к вьюгам и шквалистым ветрам.

"Это, безусловно, самый сильный шторм, который у нас было за много лет", — сказал метеоролог по координации предупреждений Национальной службы погоды в южной Калифорнии Эрик Болдт.

При этом метеоролог отметил, что местные жители впечатлены такой погодой, ведь увидеть снег им удается очень редко. Однако в ближайшие дни погода будет ухудшаться.

Температура в Сан-Франциско опустилась ниже рекордно низкого уровня, который держался более века, поскольку штормы выбросили историческое количество снега в районе Сан-Франциско.

Последствия непогоды

В пятницу, 24 февраля, более 100 тыс. домов и предприятий в Калифорнии были обесточены из-за непогоды.

Транспортные коридоры, простирающиеся по всему штату, были закрыты или заблокированы из-за гололеда и опасных условий.

Даже известный голливудский знак, расположенный на вершине холма с видом на Лос-Анджелес, был усыпан снегом. Предупреждение о вьюге было издано впервые в округе Сан-Диего и лишь во второй раз в истории округа Лос-Анджелес, в последний раз в 1989 году.

Также было выдано предупреждение о торнадо в районе Лос-Анджелеса. Ожидается, что сильный холодный ветер может повалить деревья и линии электропередач. Также ливни могут повлечь за собой внезапные наводнения на местности, которая уже насыщена сильными штормами в начале года.

"Мы давно не видели такого холодного шторма в южной Калифорнии", — сказал исследователь из Западного регионального климатического центра доктор Дэн Макевой, отметив, что уникальное сочетание атмосферных компонентов — холода, ветра и влаги — привело к этому явлению.

Эксперты связывают столь нетипичную для Калифорнии погоду этой зимой с глобальной тенденцией изменения климата.

Напомним, в январе американский штат Калифорния накрыло мощное наводнение. Число погибших от стихии превысило десять человек, среди жертв наводнения пятилетний мальчик.

Фото: WEA NAMER/REUTERS