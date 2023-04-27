Внаслідок ранкового вибуху у Мелітополі "відмінусовано" одразу двох зрадників, — Федоров
В окупованому Мелітополі від вибуху, що прогримів сьогодні, 27 квітня, вранці, загинув колаборант Олександр Міщенко. А його водій-помічник Юрій Акімов отримав поранення.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Що відомо про постраждалих колаборантів
Федоров повідомив, що загинув внаслідок вибуху Олександр Міщенко, який після окупації став заступником начальника фейкового УВС Запорізької області і топ-охоронцем гауляйтера Мелітополя Галини Данильченко.
Також, за даними мера Мелітополя, отримав поранення Юрій Акімов, водій-помічник Міщенка.
"Окупанти не здатні відшукати "винних", тож беруть першого, хто трапляється під руку. Після ранкової бавовни захопили дівчину, яка стояла на зупинці. Рашисти ніяк не збагнуть: всі мелітопольці проти них", — написав Федоров, наголосивши, що навіть після року окупації ворогу "треба озиратися по сторонах".
Нагадаємо, що зранку 27 квітня у центрі Мелітополя пролунав вибух.
Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху загинув один з керівників окупаційної поліції Олександр Міщенко.