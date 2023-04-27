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Внаслідок ранкового вибуху у Мелітополі "відмінусовано" одразу двох зрадників, — Федоров

27 квітня 2023 19:50
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Внаслідок ранкового вибуху у Мелітополі "відмінусовано" одразу двох зрадників, — Федоров
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: УНІАН
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В окупованому Мелітополі від вибуху, що прогримів сьогодні, 27 квітня, вранці, загинув колаборант Олександр Міщенко. А його водій-помічник Юрій Акімов отримав поранення. 

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров

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Федоров повідомив, що загинув внаслідок вибуху Олександр Міщенко, який після окупації став заступником начальника фейкового УВС Запорізької області і топ-охоронцем гауляйтера Мелітополя Галини Данильченко. 

Також, за даними мера Мелітополя, отримав поранення Юрій Акімов, водій-помічник Міщенка.  

"Окупанти не здатні відшукати "винних", тож беруть першого, хто трапляється під руку. Після ранкової бавовни захопили дівчину, яка стояла на зупинці. Рашисти ніяк не збагнуть: всі мелітопольці проти них", — написав Федоров, наголосивши, що навіть після року окупації ворогу "треба озиратися по сторонах". 

Нагадаємо, що зранку 27 квітня у центрі Мелітополя пролунав вибух. 

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху загинув один з керівників окупаційної поліції Олександр Міщенко. 

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