Внаслідок ранкового вибуху у Мелітополі "відмінусовано" одразу двох зрадників, — Федоров

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: УНІАН

В окупованому Мелітополі від вибуху, що прогримів сьогодні, 27 квітня, вранці, загинув колаборант Олександр Міщенко. А його водій-помічник Юрій Акімов отримав поранення.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Федоров повідомив, що загинув внаслідок вибуху Олександр Міщенко, який після окупації став заступником начальника фейкового УВС Запорізької області і топ-охоронцем гауляйтера Мелітополя Галини Данильченко.

Також, за даними мера Мелітополя, отримав поранення Юрій Акімов, водій-помічник Міщенка.

"Окупанти не здатні відшукати "винних", тож беруть першого, хто трапляється під руку. Після ранкової бавовни захопили дівчину, яка стояла на зупинці. Рашисти ніяк не збагнуть: всі мелітопольці проти них", — написав Федоров, наголосивши, що навіть після року окупації ворогу "треба озиратися по сторонах".

Нагадаємо, що зранку 27 квітня у центрі Мелітополя пролунав вибух.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху загинув один з керівників окупаційної поліції Олександр Міщенко.