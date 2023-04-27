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В результате утреннего взрыва в Мелитополе "отминусовано" сразу двух предателей, — Федоров

27 апреля 2023 19:50
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В результате утреннего взрыва в Мелитополе "отминусовано" сразу двух предателей, — Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: УНИАН
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В оккупированном Мелитополе от взрыва, прогремевшего сегодня, 27 апреля, утром погиб коллаборант Александр Мищенко. А его водитель-помощник Юрий Акимов получил ранение.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Федоров сообщил, что погиб в результате взрыва Александр Мищенко, который после оккупации стал заместителем начальника фейкового УВД Запорожской области и топ-охранником гауляйтера Мелитополя Галины Данильченко.

Также, по данным мэра Мелитополя, получил ранение Юрий Акимов, водитель-помощник Мищенко.

"Оккупанты не способны отыскать "виновных", поэтому берут первого, кто попадается под руку. После утреннего хлопка захватили стоящую на остановке девушку. Рашисты никак не поймут: все мелитопольцы против них", — написал Федоров, подчеркнув, что даже после года оккупации врагу "нужно оглядываться по сторонам".

Напомним, что утром, 27 апреля, в центре Мелитополя раздался взрыв.

Впоследствии стало известно, что в результате взрыва погиб один из руководителей оккупационной полиции Александр Мищенко.

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