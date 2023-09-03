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"Викликай військкомат!": мер Конотопа погрожував чоловіку, який знімав відео

3 вересня 2023 20:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Викликай військкомат!": мер Конотопа погрожував чоловіку, який знімав відео
Мер Конотопа Артем Семенюхін погрожує оператору. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу "Скептик"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Мер Конотопа Артем Семенюхін потрапив у новий скандал. Під час того, як його знімав на відео оператор, він грозився йому проблемами з військкоматом

Про це повідомляє телеграм-канал "Скептик".

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Погроза військкоматом

"Очільнику міста, якого місцеві доброзичливці ласкаво прозвали "бордюровичем", військкомат підкорятися не має, проте проблема використання ТЦК для боротьби з неугодними очевидна", — написали у повідомленні.

Скандали з ТЦК

Раніше у мережі з'явилося відео, на якому видно, як працівники ТЦК увірвалися в будинок до чоловіка. За їхніми словами, вони намагалися забрати його на військово-лікарську комісію.

Також в Одесі затримали виконувачку обов'язків голови центральної лікарської комісії обласного центру соціально значущих хвороб. Медикиню підозрюють у вимаганні хабара за документи про непридатність до служби.

Нагадаємо, Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав ухилянта, який отримав кілька повісток. Суд визнав його невинним і незвично обґрунтував своє рішення на 35 сторінках.

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