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"Вызывай военкомат!": мэр Конотопа угрожал мужчине, снимавшему видео

3 сентября 2023 20:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Вызывай военкомат!": мэр Конотопа угрожал мужчине, снимавшему видео
Мэр Конотопа Артем Семенюхин угрожает оператору. Фото: скриншот с видеотелеграмм-канала "Скептик"
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Мэр Конотопа Артем Семенюхин попал в новый скандал. Во время того, как его снимал на видео оператор, он грозился ему проблемами с военкоматом.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Скептик".

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Угроза военкоматом

"Главе города, которого местные доброжелатели ласково прозвали "бордюровичем", военкомат подчиняться не должен, однако проблема использования ТЦК для борьбы с неугодными налицо", — написали в сообщении.

Скандалы с ТЦК

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как работники ТЦК ворвались в дом к мужчине. По их словам, они пытались забрать его на военно-врачебную комиссию.

Также в Одессе задержали исполняющую обязанности главы центральной врачебной комиссии областного центра социально значимых болезней. Медика подозревают в вымогательстве взятки за документы о непригодности к службе.

Напомним, Зиньковский районный суд Полтавской области оправдал уклониста, который получил несколько повесток. Суд признал его невиновным и необычно обосновал свое решение на 35 страницах.

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