"Вызывай военкомат!": мэр Конотопа угрожал мужчине, снимавшему видео
Мэр Конотопа Артем Семенюхин попал в новый скандал. Во время того, как его снимал на видео оператор, он грозился ему проблемами с военкоматом.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Скептик".
Угроза военкоматом
"Главе города, которого местные доброжелатели ласково прозвали "бордюровичем", военкомат подчиняться не должен, однако проблема использования ТЦК для борьбы с неугодными налицо", — написали в сообщении.
Скандалы с ТЦК
Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как работники ТЦК ворвались в дом к мужчине. По их словам, они пытались забрать его на военно-врачебную комиссию.
Также в Одессе задержали исполняющую обязанности главы центральной врачебной комиссии областного центра социально значимых болезней. Медика подозревают в вымогательстве взятки за документы о непригодности к службе.
Напомним, Зиньковский районный суд Полтавской области оправдал уклониста, который получил несколько повесток. Суд признал его невиновным и необычно обосновал свое решение на 35 страницах.