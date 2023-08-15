Відвідали новий заклад і одразу до лікарні: на Тернопільщині зафіксували масове отруєння
У Збаражі Тернопільської області поліція зафіксувала масове харчове отруєння. Так, люди у соцмережах неодноразово поскаржились на якість їжі у новому закладі.
Про це повідомляє поліція Тернопільської області.
Що відомо про масове отруєння у Збаражі
Завдяки моніторингу соціальних мереж співробітники поліції Збаража здобули інформацію про масове отруєння людей після прийому їжі в одному із місцевих закладів харчування.
Як виявилось у місті 12 серпня у відкрився новий суші-бар. І вже у наступні два дні його перші відвідувачі стали пацієнтами інфекційного відділення.
"Лікарі медичної установи на запит поліцейських підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів, а також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби. Фахівці відібрали зразки харчових продуктів для лабораторних досліджень", — йдеться у повідомленні.
Наразі заклад харчування не працює. Його власники співпрацюють з поліцією та контролюючими установами.
Нагадаємо, на Київщині родина сильно отруїлася через вживання блідих поганок.
Також ми писали, що в Україну завезли партію небезпечного для здоров'я продукту.