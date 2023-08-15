Відвідали новий заклад і одразу до лікарні: на Тернопільщині зафіксували масове отруєння

Приготування суші. Ілюстративне фото: pexels.com

У Збаражі Тернопільської області поліція зафіксувала масове харчове отруєння. Так, люди у соцмережах неодноразово поскаржились на якість їжі у новому закладі.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

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Завдяки моніторингу соціальних мереж співробітники поліції Збаража здобули інформацію про масове отруєння людей після прийому їжі в одному із місцевих закладів харчування.

Як виявилось у місті 12 серпня у відкрився новий суші-бар. І вже у наступні два дні його перші відвідувачі стали пацієнтами інфекційного відділення.

"Лікарі медичної установи на запит поліцейських підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів, а також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби. Фахівці відібрали зразки харчових продуктів для лабораторних досліджень", — йдеться у повідомленні.

Наразі заклад харчування не працює. Його власники співпрацюють з поліцією та контролюючими установами.

Нагадаємо, на Київщині родина сильно отруїлася через вживання блідих поганок.

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