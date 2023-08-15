Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Відвідали новий заклад і одразу до лікарні: на Тернопільщині зафіксували масове отруєння arrow

Відвідали новий заклад і одразу до лікарні: на Тернопільщині зафіксували масове отруєння

15 серпня 2023 14:14
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Відвідали новий заклад і одразу до лікарні: на Тернопільщині зафіксували масове отруєння
Приготування суші. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Збаражі Тернопільської області поліція зафіксувала масове харчове отруєння. Так, люди у соцмережах неодноразово поскаржились на якість їжі у новому закладі.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Читайте також:

Що відомо про масове отруєння у Збаражі

Завдяки моніторингу соціальних мереж співробітники поліції Збаража здобули інформацію про масове отруєння людей після прийому їжі в одному із місцевих закладів харчування.

Як виявилось у місті 12 серпня у відкрився новий суші-бар. І вже у наступні два дні його перші відвідувачі стали пацієнтами інфекційного відділення.

"Лікарі медичної установи на запит поліцейських підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів, а також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби. Фахівці відібрали зразки харчових продуктів для  лабораторних досліджень", — йдеться у повідомленні.

Наразі заклад харчування не працює. Його власники співпрацюють з поліцією та контролюючими установами. 

Нагадаємо, на Київщині родина сильно отруїлася через вживання блідих поганок.

Також ми писали, що в Україну завезли партію небезпечного для здоров'я продукту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз