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Посетили новое заведение и сразу в больницу: в Тернопольской области массовое отравление

15 августа 2023 14:14
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Посетили новое заведение и сразу в больницу: в Тернопольской области массовое отравление
Приготовление суши. Иллюстративное фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Збараже Тернопольской области полиция зафиксировала массовое пищевое отравление. Так, люди в соцсетях неоднократно пожаловались на качество пищи в новом заведении.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

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Благодаря мониторингу социальных сетей сотрудники полиции Збаража получили информацию о массовом отравлении людей после еды в одном из местных заведений питания.

Как оказалось в городе 12 августа, открылся новый суши-бар. И уже в последующие два дня его первые посетители стали пациентами инфекционного отделения.

"Врачи медицинского учреждения по запросу полицейских подтвердили информацию о массовом обращении пациентов, а также сообщили о событии санэпидемстанции и сотрудников Госпродпотребслужбы. Специалисты отобрали образцы пищевых продуктов для лабораторных исследований", — говорится в сообщении.

В настоящее время заведение питания не работает. Его владельцы сотрудничают с полицией и контролирующими учреждениями.

Напомним, в Киевской области семья сильно отравилась из-за употребления бледных поганок.

Также мы писали, что в Украину ввезли партию опасного для здоровья продукта.

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