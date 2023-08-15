Посетили новое заведение и сразу в больницу: в Тернопольской области массовое отравление

Приготовление суши. Иллюстративное фото: pexels.com

В Збараже Тернопольской области полиция зафиксировала массовое пищевое отравление. Так, люди в соцсетях неоднократно пожаловались на качество пищи в новом заведении.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

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Благодаря мониторингу социальных сетей сотрудники полиции Збаража получили информацию о массовом отравлении людей после еды в одном из местных заведений питания.

Как оказалось в городе 12 августа, открылся новый суши-бар. И уже в последующие два дня его первые посетители стали пациентами инфекционного отделения.

"Врачи медицинского учреждения по запросу полицейских подтвердили информацию о массовом обращении пациентов, а также сообщили о событии санэпидемстанции и сотрудников Госпродпотребслужбы. Специалисты отобрали образцы пищевых продуктов для лабораторных исследований", — говорится в сообщении.

В настоящее время заведение питания не работает. Его владельцы сотрудничают с полицией и контролирующими учреждениями.

Напомним, в Киевской области семья сильно отравилась из-за употребления бледных поганок.

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