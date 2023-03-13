Землетруси у Туреччині — загинули понад 48 тисяч людей

Від серії потужних землетрусів у Туреччині загинули понад 48 тисяч людей
Щодня у Туреччині фіксують нові цифри щодо кількості загиблих внаслідок серії потужних землетрусів. За останньою інформацією в країні загинули вже більш як 48,4 тисячі людей.
Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу.
-
Ексклюзивні кадри: Зеленський показав потужні фото українських захисників на лінії фронту
-
У Непалі заборонили туристам мандрувати національними парками без гідів
-
Влада Києва була готова оголосити евакуацію через масовані удари рф в січні, — Кличко
-
Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі
-
Герой, страчений окупантами за слова "Слава Україні", виявився громадянином Молдови
-
В Україні пропонують заборонити евакуацію автомобілів під час війни: що передувало
-
Прокуратура Миколаївщини розпочала розслідування за фактом ранкового обстрілу
-
ПриватБанк знімає чималі відсотки із деяких карток: що відомо
-
До України намагалися ввезти 37 млн грн, вкрадених на окупованих територіях: деталі схеми
-
Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією
Деталі
"48 448 людей загинули через землетруси в Кахраманмараші, 6660 із загиблих були іноземними громадянами", — сказав Сулейман Сойлу.
Наразі в країні продовжується розбір завалів та розчищення територій. Як відомо, влада країни упродовж року має намір побудувати понад 300 тисяч будинків для постраждалих від землетрусів.
Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталося два землетруси: в районі Пазарджик провінції Кахраманмараш — магнітудою 7,7 та в районі Ельбістан тієї ж провінції — магнітудою 7,6.
Раніше ми писали, що збитки від землетрусів у Туреччині оцінюються у 80 мільярдів доларів. Відомо, що поліція Туреччини вже заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані будівлі під час землетрусів.