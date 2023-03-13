Землетруси у Туреччині — загинули понад 48 тисяч людей

Серед загиблих — майже сім тисяч іноземців

Щодня у Туреччині фіксують нові цифри щодо кількості загиблих внаслідок серії потужних землетрусів. За останньою інформацією в країні загинули вже більш як 48,4 тисячі людей.

Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу.

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"48 448 людей загинули через землетруси в Кахраманмараші, 6660 із загиблих були іноземними громадянами", — сказав Сулейман Сойлу.

Наразі в країні продовжується розбір завалів та розчищення територій. Як відомо, влада країни упродовж року має намір побудувати понад 300 тисяч будинків для постраждалих від землетрусів.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталося два землетруси: в районі Пазарджик провінції Кахраманмараш — магнітудою 7,7 та в районі Ельбістан тієї ж провінції — магнітудою 7,6.

Раніше ми писали, що збитки від землетрусів у Туреччині оцінюються у 80 мільярдів доларів. Відомо, що поліція Туреччини вже заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані будівлі під час землетрусів.