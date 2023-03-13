Землетрясения в Турции — погибли более 48 тысяч человек

От серии мощных землетрясений в Турции погибли более 48 тысяч человек
Ежедневно в Турции фиксируют новые цифры относительно количества погибших в результате серии мощных землетрясений. По последней информации в стране погибли уже более 48,4 тысячи человек.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.
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"48 448 человек погибли из-за землетрясений в Кахраманмараше, 6660 из погибших были иностранными гражданами", — сказал Сулейман Сойлу.
В настоящее время в стране продолжается разбор завалов и расчистка территорий. Как известно, власти страны в течение года намерены построить более 300 тысяч домов для пострадавших от землетрясений.
Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения: в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш — магнитудой 7,7 и в районе Эльбистан той же провинции — магнитудой 7,6.
Ранее мы писали, что ущерб от землетрясений в Турции оценивается в 80 миллиардов долларов. Известно, что полиция Турции уже арестовала 188 человек, отвечающих за разрушенные постройки во время землетрясений.