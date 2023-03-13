Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Происшествия arrow От серии мощных землетрясений в Турции погибли более 48 тысяч человек arrow

От серии мощных землетрясений в Турции погибли более 48 тысяч человек

13 марта 2023 13:07
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Землетрясения в Турции — погибли более 48 тысяч человек
Среди погибших почти семь тысяч иностранцев
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Ежедневно в Турции фиксируют новые цифры относительно количества погибших в результате серии мощных землетрясений. По последней информации в стране погибли уже более 48,4 тысячи человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Читайте также:

Подробности

"48 448 человек погибли из-за землетрясений в Кахраманмараше, 6660 из погибших были иностранными гражданами", — сказал Сулейман Сойлу.

В настоящее время в стране продолжается разбор завалов и расчистка территорий. Как известно, власти страны в течение года намерены построить более 300 тысяч домов для пострадавших от землетрясений.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения: в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш — магнитудой 7,7 и в районе Эльбистан той же провинции — магнитудой 7,6.

Ранее мы писали, что ущерб от землетрясений в Турции оценивается в 80 миллиардов долларов. Известно, что полиция Турции уже арестовала 188 человек, отвечающих за разрушенные постройки во время землетрясений.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

13:52 Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским, — СМИ

Новина з фото

13:39 Оккупанты обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины: есть погибшие среди гражданских

13:38 В Харьковской области гражданский взорвался на российской мине, — Синегубов

13:30 К сведению водителей: в Одессе сегодня запланированы ремонты на дорогах

13:29 В Германии бастуют работники ряда аэропортов: случившееся

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:28 Власти Грузии обвинили Украину в подготовке переворота: реакция МИД

13:16 Полузащитник сборной Украины травмировался и может не сыграть против Англии

13:09 Виноградарство в Одесской области: развитие и перспективы

Новина з фото

13:05 Эксклюзивные кадры: Зеленский показал мощные фото украинских защитников на линии фронта

13:01 В Непале запретили туристам путешествовать по национальным паркам без гидов

Новина з відео

12:57 Вышел первый трейлер новой "Русалочки" с темнокожей актрисой в главной роли

Новина з відео

12:31 Леди Гага бросилась на помощь фотографу на дорожке "Оскар-2023": тот шокировал певицу реакцией

Новина з відео

11:38 Певица Диана Глостер представила клип, в котором погрузилась в бассейн: о чем песня

Новина з відео

08:50 Победа Динамо над Днепром-1, Шахтер разбивает Кривбасс, Колос минимально одолел Рух

Новина з відео

08:50 ​​​ФСБ отрапортовала о новом "украинском шпионе", на этот раз под Санкт-Петербургом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

07:55 В Белгороде сработало ПВО: что известно

Новина з відео

07:15 Церемониальную резиденцию Президента Украины показали на премии "Оскар-2023": видео

Новина з відео

23:54 Благотворительный фонд Притулы дарит российский БпЛА "Орлан" за донат: детали

Новина з відео

22:19 Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить, — Зеленский

Новина з відео

21:01 Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание "Героя Украины"

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитация, душ и даже просмотр мюзиклов: как знаменитости борются с бессонницей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Актуальное по теме

None 13 Март 13:53

Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским, — СМИ

None 13 Март 13:55

Оккупанты обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины: есть погибшие среди гражданских

None 13 Март 13:39

В Харьковской области гражданский взорвался на российской мине, — Синегубов

None 13 Март 13:29

К сведению водителей: в Одессе сегодня запланированы ремонты на дорогах

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB