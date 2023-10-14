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Вибуховий ранок у Сочі: у РФ заявили про дронову атаку

14 жовтня 2023 08:19
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибуховий ранок у Сочі: у РФ заявили про дронову атаку
Вибухи над морем у районі Сочі. Фото: скриншот із відео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Жителі російського міста Сочі прокинутися сьогодні, 14 жовтня, вранці від вибухів. Повідомляється, що вибухи пов'язані з роботою протиповітряної оборони. 

Про це повідомляють російські ЗМІ

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Вибухи у Сочі 14 жовтня 

Як зазначають у місцевих Telegram-каналах, пролунало 5-6 вибухів. 

Після вибухів у деяких районах зникло світло. 

У Міноборони РФ повідомили, що протиповітряна оборона нібито знищила два безпілотники над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.

Заява Міноборони РФ про вибухи у Сочі 14 жовтня
Заява Міноборони РФ про вибухи у Сочі 14 жовтня

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