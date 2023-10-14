Вибуховий ранок у Сочі: у РФ заявили про дронову атаку

Вибухи над морем у районі Сочі. Фото: скриншот із відео

Жителі російського міста Сочі прокинутися сьогодні, 14 жовтня, вранці від вибухів. Повідомляється, що вибухи пов'язані з роботою протиповітряної оборони.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як зазначають у місцевих Telegram-каналах, пролунало 5-6 вибухів.

Після вибухів у деяких районах зникло світло.

У Міноборони РФ повідомили, що протиповітряна оборона нібито знищила два безпілотники над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.

Заява Міноборони РФ про вибухи у Сочі 14 жовтня

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