Вибуховий ранок у Сочі: у РФ заявили про дронову атаку
14 жовтня 2023 08:19
Вибухи над морем у районі Сочі. Фото: скриншот із відео
Жителі російського міста Сочі прокинутися сьогодні, 14 жовтня, вранці від вибухів. Повідомляється, що вибухи пов'язані з роботою протиповітряної оборони.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Як зазначають у місцевих Telegram-каналах, пролунало 5-6 вибухів.
Після вибухів у деяких районах зникло світло.
У Міноборони РФ повідомили, що протиповітряна оборона нібито знищила два безпілотники над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.
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