Взрывное утро в Сочи: в РФ заявили о дроновой атаке
Жители российского города Сочи проснулись сегодня, 14 октября, утром от взрывов. Сообщается, что взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.
Об этом сообщают российские СМИ.
Взрывы в Сочи 14 октября
Как отмечают в местных Telegram-каналах, раздалось 5-6 взрывов.
После взрывов в некоторых районах пропал свет.
В Минобороны РФ сообщили, что противовоздушная оборона якобы уничтожила два беспилотника над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края.
Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами атаковала носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" оккупированному Крыму. Для этого она использовала морские дроны с экспериментальным вооружением.
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