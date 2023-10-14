Взрывное утро в Сочи: в РФ заявили о дроновой атаке

Взрывы над морем в районе Сочи. Фото: скриншот с видео

Жители российского города Сочи проснулись сегодня, 14 октября, утром от взрывов. Сообщается, что взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Взрывы в Сочи 14 октября

Как отмечают в местных Telegram-каналах, раздалось 5-6 взрывов.

После взрывов в некоторых районах пропал свет.

В Минобороны РФ сообщили, что противовоздушная оборона якобы уничтожила два беспилотника над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края.

Заявление Минобороны РФ о взрывах в Сочи 14 октября

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами атаковала носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" оккупированному Крыму. Для этого она использовала морские дроны с экспериментальным вооружением.