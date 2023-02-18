Вбивцю, який зґвалтував та до смерті забив 8-річну дівчинку, посадили на 260 років

Моегідієн Пангакер

Чоловіка, який зґвалтував та побив до смерті 8-річну дівчинку Тазне ван Вік, посадили на 260 років. 57-річний Моегідієн Пангакер викрав дитину 7 лютого 2020 року, коли вона йшла за солодощами.

Про це повідомляє Mirror.

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Суддя описав дії вбивці як "відмітна ознака хижацької поведінки" з "чисто сексуальною" мотивацією.

За 12 днів після зникнення дівчинки чоловік понівечив її тіло та скинув у дощову каналізацію на автостраді в місті Вустер, у Західній Капській провінції, Південна Африка.

Мертву дитину знайшов місцевий мешканець, який відразу викликав поліцію.

14 лютого 2023 року судді Високого суду Західної Капської провінції в Кейптауні засудили 57-річного чоловіка до дев'яти довічних ув'язнень — це 259 років та шість місяців.

У суді стало відомо, що Моегідієн Пангакер уже був у в'язниці. Раніше він вбив свого сина.

"Дівчинка померла на самоті, далеко від сім’ї у темряві і, швидше за все, відчуваючи сильний біль. Обвинувачений не задовольнявся лише зґвалтуванням, викраденням і вбивством Тазне, а осквернив її тіло та викинув у зливну каналізацію", — розповів суддя.

Він наголосив, що викрадення дитини — це страх кожного батька.

"З дзвінків, які отримував Пангакер, він знав, наскільки розлючені були батьки Тазне та наскільки обурена громада...Його мотив був суто сексуальним", — додав суддя.

Нагадаємо, 17 лютого, у невеликому містечку Аркабутла в американському штаті Міссісіпі озброєний 51-річний чоловік влаштував стрілянину. Він убив колишню дружину та п'ятьох інших людей.