Убийцу, который изнасиловал и до смерти убил 8-летнюю девочку, посадили на 260 лет

Убийцу, который изнасиловал и до смерти забил 8-летнюю девочку, посадили на 260 лет
Мужчину, который изнасиловал и избил до смерти 8-летнюю девочку Тазне ван Вик, посадили на 260 лет. 57-летний Моэгидиен Пангакер похитил ребенка 7 февраля 2020 года, когда она шла за сладостями.
Об этом сообщает Mirror.
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Судья описал действия убийцы как "отличительный признак хищнического поведения" с "чисто сексуальной" мотивацией.
Через 12 дней после исчезновения девочки, мужчина изуродовал ее тело и сбросил в дождевую канализацию на автостраде в городе Вустер, в Западной Капской провинции, Южная Африка.
Мертвого ребенка нашел местный житель, который сразу вызвал полицию.
14 февраля 2023 года судьи Высокого суда Западной Капской провинции в Кейптауне приговорили 57-летнего мужчину к девяти пожизненным заключениям — это 259 лет и шесть месяцев.
В суде стало известно, что Моэгидиен Пангакер уже был в тюрьме. Раньше он убил своего сына.
"Девочка умерла в одиночестве, вдали от семьи в темноте и, скорее всего, чувствуя сильную боль. Обвиняемый не удовлетворился лишь изнасилованием, похищением и убийством Тазне, а осквернил ее тело и выбросил в ливневую канализацию", — рассказал судья.
Он подчеркнул, что похищение ребенка — это страх каждого родителя.
"Из звонков, которые получал Пангакер, он знал, насколько разъярены были родители Тазне и насколько возмущена община... Его мотив был сугубо сексуальным", — добавил судья.
Напомним, 17 февраля в небольшом городке Аркабутла в американском штате Миссисипи вооруженный 51-летний мужчина устроил стрельбу. Он убил бывшую жену и пятерых других людей.